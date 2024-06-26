审理洗钱案耗时 政府拟修法先出售扣押资产

审理洗钱案旷日累时，其间可能要花巨资维护扣押资产。政府拟议修法，允许执法当局在结案前向法院申请出售严重贬值或维护成本高的扣押资产。

首份《国家资产追回策略》报告于星期三（6月26日）发布，其中包括对扣押资产的管理提出方针。

报告指出，执法机构会设法快速处置被扣押或充公的资产，不让它们贬值，尽可能保全价值归还受害者。但复杂洗钱案的法律程序可能旷日持久，其间管理一些类型的扣押资产可能需要巨额费用。

政府因此计划提出修正刑事诉讼法，以及贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令的部分条文，赋予执法人员权力，在结案前向法庭申请出售扣押的资产。

内政部长兼律政部长尚穆根5月7日在国会书面答复时透露，截至今年3月，警方已耗费约64万6282元，用于储存、维护和保养30亿元洗钱案的扣押资产。这些支出费用由国家承担。

报告说，目前执法机构会遵循一套资产管理标准作业程序，保全被扣押资产的价值。这包括聘用合作伙伴或服务商提供专业服务，特别是那些不按特定条件保存就会折损的资产，如艺术品、古董、葡萄酒等奢侈品，以及外来鱼类、爬行动物和赛马匹等牲口。

针对新型犯罪资产，当局将为洗钱案中频见的加密货币资产，制定冻结、扣押、管理和处置的新标准作业程序。

内政部也有意在今年内提呈反洗钱与其他事务（Anti-Money Laundering and Other Matters Bill）法案，旨在打击在东南亚猖獗的环境罪案以展开洗钱调查，以及让跨机构共享数据获取情报。

国际合作方面，由于有犯罪分子利用我国开放的经济来跨境洗钱，新加坡将采取主动措施与外国伙伴合作，例如联合查案。根据刑事事务相互支援法令，我国可与其他司法管辖区共享信息，调查和提控洗钱罪犯，执行国外没收令，以及搜查和扣押物品等。

2019年至2023年间，我国收到905个来自外国的相互法律支援（Mutual Legal Assistance）请求，这段期间也向外国发出了204个相互法律支援请求。

新加坡同国际刑警组织、国际洗钱防治组织艾格蒙联盟（Egmont Group），以及亚太区追讨犯罪所得机构网络（Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific）合作。