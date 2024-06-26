30亿洗钱案 10名被告逾九成扣押资产被充公

本地最大规模洗钱案的10名被告在落网一年内被治罪，法院先后充公约9亿4400万元的资产，占了他们被缴获10亿资产的逾九成。

政府星期三（6月26日）发表《国家资产追回策略》报告，其中归纳了30亿洗钱案的细节。这起案件在去年8月15日侦破，逾400名警员在全岛多处展开逮捕行动，起获大笔钞票、名车和奢侈品等。

案件揭发前，警方获悉有人使用伪造文件来说明银行户头资金来源等信息。针对这类可疑活动，警方先是启动全面协调的情报调查工作，尽可能了解嫌犯和同伙的身份，以及相关犯罪活动和资产。经过周密的调查，警方循线梳理犯罪网络，追踪到资产流向。

多机构这几个月不断追查，警方冻结或扣押的犯罪资产从最初10亿元滚至30亿元。这些资产不仅来自被定罪的10名被告，还属于目前另外被调查的17人。

报告指出，警方将继续禁止处置和保管这些扣押资产，直到案件结束由法院处理。

塞浦路斯籍的苏海金（41岁）是30亿元洗钱案被治罪的第二人，入狱14个月后，于5月28日被驱逐出境并禁止入境。

他被警方扣押的资产价值超过1亿7000万元，包括现金、房产和汽车等，当中95%（约1亿6500万元）被充公。

调查揭露，原籍中国的苏海金在本地注册的Yihao Cyber科技公司担任董事，并利用公司名义开设银行户头。这些户头在2021年1月至10月期间，从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款。

报告以此例说明，警方与各执法机构已联合制定标准作业程序，确保洗钱案调查过程无缝协调。洗钱和犯罪伎俩不断变化，当局会在扣押、充公到处置犯罪资产的刑事调查中，重点关注如何追回资产。