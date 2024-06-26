女童跑过马路遭撞亡 庭揭女佣没牵手

过马路被车碾，四岁女童头重创死，验尸庭展开聆讯，揭露女佣当时没有按照雇主的指示带女童和妹妹过斑马线回家，事发时也没有牵女童的手，结果女童跑过马路发生惨祸。

《新明日报》早前报道，这起致命车祸发生在1月23日下午4时57分，地点是里峇峇利（River Valley）一带的因士迪申山（Institution Hill）。

验尸庭星期三（6月26日）早上展开研讯。交警调查官出庭供证时指出，车祸涉及一辆轿车和一名四岁女童扎拉·梅·奥尔利克。

调查揭露，当时女佣牵着扎拉的妹妹（两岁）和提着她们的书包，走在因士迪申山的右侧，扎拉则走在她们前面。扎拉过后跑过马路，结果遭轿车撞倒碾过。

该轿车是从里峇峇利路转入因士迪申山，女驾驶当时车上载着两名孩子要返回公寓。她在感受到撞击力后停下车子，才发现撞倒扎拉，马上下车查看扎拉，也留在现场直到警方和救护车抵达。

附近的公众听到叫喊声后，得知出了车祸，也马上报警。

女佣马上通知扎拉的父母，扎拉的父亲赶到现场时，看到扎拉一动也不动地倒在地上，嘴巴和鼻子流血。

据调查，女佣从去年10月开始为扎拉的家庭工作，主要打扫家里和接送小孩。扎拉的父母也让女佣从幼儿园接小孩回家时，用指定的路线，即使用靠近因士迪申山的斑马线过马路后，再走上因士迪申山，就不必在因士迪申山违例过马路。

事发的因士迪申山路段是双向单车道，没有斑马线。

调查官指出，据女佣的说法，她当时从幼儿园带孩子回家的路线，并不是指定的路线，也并非第一次走这样的路线。扎拉被撞倒时，女佣距离她三步，约1米。

庭上透露，扎拉的死因是头部受伤。

完整报道，请翻阅2024年6月26日的《新明日报》。