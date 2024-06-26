淡滨尼夫妇开爱心超市 为弱势家庭送暖

疫情期间在住家外设“免费杂货店”造福有需要的人，为让更多人受惠，夫妇去年底卖车开爱心迷你超市，还推出新的“爱心渠道”，让人们使用社理会邻里购物券献爱心。

购物券大部分所得将作为慈善用途，为弱势群体提供免费日常用品。

《新明日报》2021年报道，食堂摊贩夫妇法里克（51岁，Asanul Fariq Sani）与茜玛（48岁，Norhasyimah Awaludin）在淡滨尼住家外自设这个免费发放食品的角落，希望在疫情期间回馈社会，帮助有需要的人。两人的善举还入围2021年《海峡时报》新加坡年度人物奖。

他们的善举并未止于家门外，夫妇俩去年底开始营业位于淡滨尼21街第201D座的爱心超市Riqmah Putraz Kindness Mart，至今已办过大大小小的日常礼包派发活动，让有需要的家庭和弱势年长者免费领取。据报道，两人卖了车，筹集13万元用于超市租金设备等。

《新明日报》记者星期二（6月25日）走访，店主儿子纳比尔（Nabil）说，这些免费物资都来自父母的腰包，他们设立“免费杂货店”，获得不错的反响后，为了让更多人受惠，便开设这家迷你超市。

超市的商品均有明文标价，纳比尔说，有能力的消费者可以购买日常所需，但手头较紧的消费者可以免费从店内领取物资，这一机制是建立在共同的互信和诚信上。

他坦言，尽管偶尔会被滥用，但店家不希望过于严格，让真正需要帮助的人怯步。“绝大多数人都十分遵守，偶尔也会捐赠物资到店里，甚至捐钱给有需要的人。”

记者在场时，就有年长者经过时踌躇并询问咖啡价格，得知可以免费领取后，道谢后离去。

欢迎顾客“捐出”购物券

政府星期二推出新一轮的社理会邻里购物券，超市秉持帮助更多有需要家庭的想法，推出爱心传递（Pay It Forward）的概念，让顾客“捐出”购物券，购买物资送给有需要的人。

经营“免费杂货店”不容易，纳比尔父母早前已自掏腰包超过五位数补贴，为维持这一运作，夫妇目前仍全职在学校食堂工作，白天孩子会到店里帮忙。

完整报道，请翻阅2024年6月26日的《新明日报》。