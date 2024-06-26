为来新与男友结婚 台湾女月花1300元买“准证”

41岁台湾女为了跟狮城男友团聚并结婚，每月花1300元买“工作准证”，非法在新加坡生活近一年半，还曾在夜总会当舞女，结果工作准证被取消后，事迹败露，被判坐牢六周。

被告是来自台湾的王婷伊（41岁），她早前承认一项抵触雇用外来人力法令的罪行。控状指她非法购买工作准证，但实际上没有到准证上的公司当文员。

调查揭露，2020年10月之前，被告当时的男友王勇吉找上一名不知名中介，请对方帮被告申请“自由的工作准证”，让被告可以不在工作准证上列明的公司工作。

被告承认，当时要购买准证，是为了跟男友生活，且能亲自参与男友为两人安排的婚礼策划。

在中介的安排下，她成功拿到工作准证，本该在一家公司当文员，但她心里清楚，她并不需要去那里上班，但每月得付1300元“维持工作准证”，让她继续在新加坡生活。

另外，被告也在2021年1月至2022年3月，在布连拾街的一家夜总会当舞女，一周工作一两次，每次工作三小时，一晚可赚200元。

调查揭露，被告和男友于2022年5月17日结婚，被告的工作准证两天后被取消，她随后落网。文件没有说明她的罪行是如何被揭发。控方指被告不仅买工作准证，还违法在夜总会工作，应当严惩以达阻吓作用，建议法官判她坐牢六周至七周。

被告认罪后被判坐牢六周，她不满判刑提出上诉。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年6月26日的《新明日报》。