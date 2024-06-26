尚达曼：新加坡和爱沙尼亚是理念相似新朋友

新加坡与爱沙尼亚虽然建交时间不长，但两国同为开放小国，理念相似，未来在科技、商业、绿色转型和人文艺术交流方面，有着很大的合作空间。

尚达曼：两国加快合作 弥补失去的时间

首次访问爱沙尼亚的尚达曼总统，星期二（6月25日）出席爱沙尼亚总统卡里斯为他举办的晚宴，在祝酒词中形容，新加坡和爱沙尼亚是“相对新的朋友”，但两国正在加快合作，弥补失去的时间。

爱沙尼亚在1991年宣布脱离前苏联再次独立后，在1993年与新加坡建交。尽管两国距离遥远，仍有很多共同点，如双方都是开放的小国，都重视教育和创新以给公民提供最好的机会，以及都坚定支持通过国际秩序和多边合作促进公共利益等。“像卡里斯所说，我们的思考方式相似。”

尚达曼指出，两国高级别交流在近年来更加频繁，如爱沙尼亚时任总统卡柳莱德曾在2021年访问我国，并出席新加坡亚洲科技会展；爱沙尼亚总理卡拉斯也在去年首次访问我国，参加香格里拉对话会，并见证爱沙尼亚驻新加坡大使馆的开幕。“今天，我很高兴能通过访问塔林回应。”

尚达曼说，他与卡里斯进行富有成果的讨论，也在与卡拉斯的会面中延续有关讨论。两国在很多领域都有着合作潜能，如支持科技初创企业、推动绿色转型，以及鼓励各自国家企业到对方国家发展，并将彼此视为开拓相应区域市场的门户等。

他也将在此次出访中，参观我国企业Tolaram在爱沙尼亚的纸浆和造纸厂，了解企业如何将发展与可持续融合。“爱沙尼亚新加坡大使蒂尔克（Priit Turk）也在努力工作，鼓励爱沙尼亚企业在新加坡和亚细安寻求机会。”

尚达曼也说，两国都重视教育和培养国民的能力，因此在创意使用科技辅助教育的领域，也有着合作的空间。此外，双方希望在艺术和文化交流方面能有更多的合作。爱沙尼亚艺术学院和我国拉萨尔艺术学院此前签订谅解备忘录，涵盖学生交换和研究合作，两国表演艺术团队都曾互访演出。

尚达曼说，新加坡见证爱沙尼亚在不到35年间取得的巨大发展，如在利用科技提高生产力和满足民生需求方面处于国际领先地位，以及成功培养初创文化，并孕育大量优秀初创企业。例如，视讯平台Skype就是由一名瑞典人和一名丹麦人，以爱沙尼亚为跳板、与爱沙尼亚人合作打造的杰出独角兽企业。

“我认为这很有启发性，因为这也是你们的思维方式。你们抱持的开放心态，让来自其他地方的人能以爱沙尼亚为跳板，与你们一起发展出一些特别的东西。”

卡里斯：两国向世界展现 小国愿景和能力

卡里斯在致辞中说，新加坡和爱沙尼亚都是小国，但两国的愿景和实现愿景的能力都得到了广泛认可。“我们向世界展现了小国不仅可以存在，还能在全球格局中茁壮成长和生存。”

当天出席晚宴的还有约10名在爱沙尼亚生活的新加坡人，包括学生、工作人士和企业家。尚达曼也在祝酒时向他们致意，希望他们的冒险精神能够开辟新天地，也能激励其他国人。

根据我国外交部文告，尚达曼在星期二与卡里斯和卡拉斯的会晤中，也讨论了区域和全球发展，包括新加坡和爱沙尼亚作为小国，在维护国际法治方面发挥的作用，并就如何避免全球经济逐步脱钩交换了意见。

尚达曼星期三（26日）在塔林与爱沙尼亚初创企业家会面，并与爱沙尼亚议会主席胡萨尔（Lauri Hussar）共进午餐。他也参观阿沃·帕特中心（Arvo Pärt Centre）并观看文化演出。当晚，他出席爱沙尼亚外交部长查克纳所设的晚宴。尚达曼将于星期四（27日）结束正式访问，返回新加坡。