四岁女童被车撞身亡 女佣未使用斑马线也没牵女童手

女佣下午到幼儿园接雇主的两个女儿放学，但没有按照雇主指示的路线走回家，而且仅牵着较年幼的女童。岂料独自走在前方的四岁女童途中跑过马路，遭汽车撞倒后被碾过，脑部重创不治。

这起致命车祸发生在2024年1月23日下午约4时57分，地点是里峇峇利（River Valley）一带的因士迪申山（Institution Hill），距离路口约50米处。死者是四岁女童扎拉·梅·奥尔利克。

验尸庭星期三（6月26日）针对扎拉的死因展开研讯，传召交警调查官供证。

调查官供证时说，扎拉一家住在因士迪申山附近的雅宾岭（Aspen Heights）公寓，事发前女佣到位于里峇峇利路的幼儿园接送扎拉两姐妹。

女佣牵着扎拉的妹妹，同时提着她们的书包，带着两人走路回家，扎拉当时走在女佣前方。女佣相信是在靠近幼儿园的斑马线过了马路，来到因士迪申山的路口右侧，她们须要再过一条马路，才能抵达公寓。

这是一条双向单车道，该路段没有斑马线，也没有禁止行人过马路的标志。事发时，右边车道停着数辆准备转入里峇峇利路的车子，扎拉穿过两辆车之间的空隙，欲跑过另一条车道到对面人行道。

开车载送两个孩子回家的涉事女子正好从里峇峇利路转入因士迪申山，撞上过马路的扎拉。开车女子感受到撞击，在约七米远处停下，下车查看才惊觉撞倒扎拉，留在现场直到救护车和警方抵达。

距离扎拉仅三步之遥的女佣见状大声尖叫，并立刻通知扎拉父亲。父亲赶到现场，只见被车轮碾过的扎拉口鼻大量出血。扎拉过后在昏迷的情况下送院急救，但不治身亡，死因是头部受伤。

调查发现，女佣自2023年10月为扎拉一家工作，扎拉父母指示女佣接送孩子时，先在距离幼儿园较远的斑马线过马路，如此就能抵达因士迪申山的左侧人行道，不必在因士迪申山过马路就能回家。然而，女佣事发时没有遵从指示，也并非第一次走那条路线。

电眼画面：车子车速不快 开车女子没有分心

调查官说，行车记录器的画面显示，身高约100公分的扎拉从涉事汽车的右方出现，直至被撞上的过程只有约一秒。在反向车道准备驶入里峇峇利路的车辆，很可能阻挡驾驶员的视线。

另外，事发路段的限速为每小时40公里，当局虽然没有分析车速，但据电眼画面显示，涉事汽车刚转入因士迪申山时车速不快，开车女子也没有分心。

调查官透露，总检察署将在研讯结案后，决定是否提控女驾驶员和女佣。

扎拉的父母连同他们聘请的律师林丹宁和程惠励（Meritus Law LLC），以及女驾驶员的律师，皆出庭旁听。林丹宁说，扎拉父母会在研讯结论出炉后，考虑他们的法律选择。

验尸官将在7月5日发表研讯结论。