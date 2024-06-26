超车致电动脚踏车骑士摔倒不治 电单车骑士判监八个月吊照八年

超车撞倒电动脚踏车，电单车骑士没停车查看，也没协助电动脚踏车骑士就扬长而去。电动脚踏车骑士被送院急救，但伤重不治，电单车骑士因没有谨慎驾驶导致他人死亡，被判坐牢八个月，以及吊销各级驾照八年。

肇事电单车骑士阿里（Mohamad Ali Bin Hasan，56岁）面对五项抵触公路交通法令的罪名，他星期三（6月26日）在庭上承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

这起致命车祸发生于2022年5月13日晚上11时零7分，地点在黄埔东路的交界处后，朝往实龙岗路上段的实龙岗路一带。死者是54岁的送餐人员陈发达，当时在路上骑着电动脚踏车。

案情显示，被告和陈发达在四条车道的最右边车道行驶，陈发达骑在被告的前方。当两人间的差距为50米时，被告就注意到了陈发达。来到事发地点，被告决定超车，于是从陈发达的右旁驶过。

不料，被告超车时，电单车的左后视镜撞上陈发达的右侧，导致后者失去平衡，从电动脚踏车上摔下。

被告事发后没有停下电单车就离开

被告事发后没有停下电单车就离开，没有为陈发达提供援助。

庭上透露，事发路段的最高时速是每小时60公里，被告当时的车速则估计为每小时44至70公里。

附近的行人见状，立即上前协助陈发达；他当时躺在地上一动不动，但仍有呼吸。警方抵达现场时，没有看到陈发达戴着头盔，也没有在事发周围找到任何头盔。

陈发达事后在昏迷下被送往陈笃生医院急救，他多处擦伤，头骨骨折，脑部也严重损伤。由于伤势过重，陈发达于事发次日（14日）早上5时离世，致命伤是头部受伤。

汽车检验报告显示，没有证据显示被告的电单车和陈发达的电动脚踏车存有任何机械故障，因而导致或促成这起事故的发生。

根据法庭文件，警方在事发后展开调查，查阅电眼画面后锁定被告的身份，于5月15日将他逮捕。（人名译音）