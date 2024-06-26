餐饮业新招聘网站 逾千职缺待填补

本地餐饮业常年面对请人难挑战，为了协助业者找到合适人才，新加坡餐饮协会首次推出餐饮业招聘网站，希望吸引更多本地人入行。网站目前有超过1000个职缺，待填补工作岗位从服务人员、洗碗工人、厨师到管理层如餐厅经理皆有。

这个为餐饮业者和求职者量身定制的餐饮业招聘网站（FABjobs），旨在扩大劳动队伍和吸引更多潜在求职者，包括有意重返职场的母亲、看护者等。

网站有多个特色功能，除了要征才的餐饮业者有专属页面内容和可列出他们的特点与福利，求职者也可通过选择地点、工作类型如全职或兼职等方式，来寻找心仪工作岗位，让劳资之间达到双赢。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期三（6月26日）在2024年亚洲SIGEP展及第五届亚洲餐馆行业展开幕仪式上，为网站主持推介。

刘燕玲说，政府和业者一直致力于鼓励更多新加坡人投身餐饮服务业，新网站有助将企业和人才进行匹配，也减少一些求职者重返职场所面临的障碍。

新加坡餐饮协会拥有超过500名企业会员，会员经营逾5000家门店，聘请数以万计的员工。协会理事、同乐集团总裁周家萌受访时告诉《联合早报》，相较于之前在不同平台征才，如今业者可在专属网站登广告，成功机率较高。

他鼓励会员善用新资源，并相信假以时日，网站有助于减少业者面对的员工短缺压力。

业者：薪金门槛上调问题不大 较少本地人愿意入行才是挑战

询及下个月本地薪金门槛（Local Qualifying Salary）上调200元至1600元后，是否会进一步增加人事成本压力，周家萌指绝大多数餐饮业者提供远高于1600元的薪水，反倒是本地人对餐饮业的刻板印象及市场上太多选择，导致较少人愿意入行，才是他们面对的大挑战。

聘有约1800名员工的胜乐集团（Select Group）已在网站刊登招聘广告，集团董事经理陈祖坤对记者说，约50个职缺多为基层工作岗位如服务人员、厨房助理等。

胜乐集团旗下有不同餐饮品牌，除了餐馆外也经营食阁、外烩服务。因业务陆续扩展，除了借助科技如设立中央厨房，简化流程外，他们也提供灵活工作安排，如半天工作制，积极扩大人才库。

新加坡夜生活娱乐总商会会长、Harry’s连锁酒廊首席执行官纳森（Nasen Thiagarajan）聘有约200名员工，他指目前酒廊仍有25个职缺待填补。

“人力短缺是常年挑战，我们要接受求职者首选非餐饮业的事实，尽量做好本分，希望未来可以吸引更多年轻人入行。”

作为本地餐饮行业的盛会，亚洲SIGEP展、亚洲餐馆行业展、亚洲特色餐饮展、亚洲特色咖啡与茶展及外卖展Food2Go，一连三天在滨海湾金沙会展中心举行。今年有超过30个国家逾300个展商前来参展，预计会吸引1万人参与。

有意加入餐饮业者可浏览https://www.fabjobs.sg/。