淡滨尼预购组屋销售火爆 义顺真查鲁成“黑马”

本轮预购组屋销售活动显示，淡滨尼项目的五房式单位十分火爆。女皇镇项目尽管津贴回收率调高到9%，四房式单位的反应仍不俗。作为义顺卡迪一带10多年来推出的首个预购组屋项目，真查鲁成本次销售活动中的“黑马”。

6月组屋销售活动星期三（6月26日）晚上11时59分结束。截至傍晚5时，三房式及更大型组屋的首购家庭申购率中位数为1.8。

申购率最高的是淡滨尼Tampines GreenTopaz项目，174个五房式单位吸引2144组买家申请，首次购屋家庭申购率达8.0，二次购屋家庭申购率更高达102.5。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清直言，相信这里是买家能以五年最低居住年限（MOP）购买地铁站附近的新组屋，且不受优选（Plus）组屋转售新限制的最后选择。鉴于这里的单位可比往后优选组屋更快转手，且不受买家收入上限和不允许整间出租等限制，一些潜在买家可能会将这里的单位视为不错的投资。

尽管津贴回收率调高到9%，在黄金地段组屋模式下推出的女皇镇Holland Vista四房式单位反应也不俗，首购家庭申购率为6.2，二次购屋家庭申购率高达68.6。

Tampines GreenTopaz四房式单位首购家庭申购率为7.8，二次购屋家庭申购率也高达58.3。

提供二房式灵活单位的义顺Chencharu Hills和裕廊东Teban Breeze项目，非常受首次购屋的单身人士欢迎，申购率分别达6.7和6.0。不过，这两个项目的三房式及以上单位的首次购屋家庭申购率，最高仅为2.4；五房式单位的二次购屋家庭申购率分别高达33.2和38.0。

分析：北部住房需求强劲

合登集团高级数据分析总监李思德指出，兀兰和义顺真查鲁两个预购组屋项目的申请总人数，比去年12月兀兰预购组屋项目高出逾两成，这表明对北部住房的需求强劲。

兀兰Marsiling Peak I和II的五房式／三代同堂单位，首购家庭申购率仅为0.5，意味着每组申请者都有机会选购，是本轮推出的八个项目中反应最冷淡的。ERA产业主要执行长林东荣说，这些单位距离兀兰和兀兰北地铁站两公里，是本次所有项目中距离地铁站最远的。想住北部的买家也可选择义顺的Chencharu Hills，不仅可步行至卡迪地铁站，价格也更低。

随着6月组屋销售活动截止，建屋局在脸书发文，鼓励有意在10月预购组屋销售活动申购单位的买家，尽早申请购屋资格通知书（HFE），并最迟于9月15日呈交所有文件。10月将是第一次采用新的组屋分类框架的销售活动。