ABC砖厂熟食中心新装置 防止鸟类在碗碟归还处觅食

碗碟归还处的碗碟若没有及时清理，容易吸引鸟类啄食食物残渣。为防鸟患，ABC砖厂熟食中心6月开始在碗碟回收处试行安装感应门，防止鸟类在碗碟归还处觅食。

这个装上感应门的碗碟归还架设在靠近星展银行提款机的地方，架子的后方和左右两侧则都设有绿色防护网。食客只要靠近碗碟归还架子，感应门就会自动打开，并在食客离开约15秒后关上。

ABC砖厂商联会会长林金福告诉《联合早报》记者，由于熟食中心常出现鸽子等鸟类，商联会不时会接到食客的投诉，不少人都担心野鸟停在碗碟归还处啄食，引发卫生问题。

为此，商联会与碗碟归还承包商共同寻找解决方案，并自6月3日开始，在其中一个碗碟归还处试行安装感应门。

林金福说，碗碟归还处通常都有清洁工负责打点，可是当清洁工要将收好的碗碟送到洗碗处或摊贩那里时，就出现无人照看归还架的空隙，鸟类就会趁这时去觅食。

他说，熟食中心几天前开始安装第二个感应门，并且会再观察运作情况，再陆续安装感应门，预计最终五个碗碟归还处都会装上感应门。

对于碗碟归还处设感应门，清洁工、食客和摊贩的反应不一。马来西亚籍清洁工艾玲（Alynn，37岁）说：“平时这里很多鸟，有了这个门就能更好地防止它们靠近，用起来也方便，不阻碍收拾碗盘。”

洪阿萱（57岁，清洁工）则说，如今碗碟归还架三面有了防护网，食客只能使用感应门归还碗碟，归还处就比较拥挤，也带来不便。“不过，这也没办法，毕竟重点是要防止野鸟过来。”

另有清洁工和摊贩助手认为，感应门造成不便。据李庆发（78岁。清洁工）观察，午餐时候食客很多时，一些人不愿意花时间等感应门打开，随手就把碗碟放在旁边的推车上。

摊贩助手白文历（70岁）也有同样的观察，他说：“我觉得其实有清洁工在碗碟归还处，野鸟就不太会靠近，感觉设这个感应门有点多此一举。”

食客洪金山（30岁，IT技术人员）的公司离熟食中心很近，几乎每天都会去吃午餐。“我从几个星期前就注意到这个感应门了，整体体验很好，有起到防鸟的作用，如果其他地方有这个设置的话也不错。”

几乎两个星期就会到熟食中心用餐的黄加源（51岁，私召车司机）认为，自动感应门的设置比手触的更方便，相信它也能起到防鸟作用。