华乐团办音乐会 用美妙旋律打开视障者心灵之窗

林美玲

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发布 / 2024年6月26日 10:29 PM
出席音乐会的视障者都很享受新加坡华乐团呈献的多首耳熟能详曲目。（李姿仪摄）
出席音乐会的视障者都很享受新加坡华乐团呈献的多首耳熟能详曲目。（李姿仪摄）

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相信音乐能抚慰人心，新加坡华乐团为视障者举办音乐会，希望通过华乐的美妙旋律为这些社会弱势群体提供心灵的慰藉。

这场关怀系列音乐会星期三（6月26日）在新加坡国家美术馆举行，邀请新加坡视障人士协会的20多名视障或视力退化者参加。

关怀系列音乐会21年来 已在52机构办92场活动

关怀系列音乐会始于2003年，最初是为了慰问当年经历沙斯疫情的病人和医疗人员。之后，音乐会逐渐扩展到不同的医疗场所，例如养老院、护理中心以及乐龄活动中心等。关怀系列音乐会希望将温暖的音符传送到各大医院及医疗中心，给予病人心灵上的安慰。至今已在52家医疗和社会服务机构举办了92场音乐会。

今年的系列音乐会从4月16日在安老协会举行的首场音乐会开始，计划至11月底共举行九场，音乐会由陈振传基金会赞助。

音乐会由新加坡华乐团副指挥倪恩辉（39岁）执棒，演出包括《要拼才会赢》、《甜蜜蜜》、《小城故事》、《月亮代表我的心》等耳熟能详的经典曲目。

在关怀系列音乐会中，华乐团尝试呈献不同风格的节目，包括邓丽君的经典歌曲和新谣等家喻户晓的音乐。通过这些音乐，观众能够回忆年轻时的经历，并产生深深的情感共鸣。

倪恩辉受访时说：“华乐团也在不断调整节目内容，例如这次的表演有闽南语和粤语歌曲，以吸引和满足观众的需求。我们希望通过这些音乐会，能够给视障者带来期待和愉悦。”

来听音乐会的视障者蔡秀娇（83岁，退休者）受访说：“今天的表演我真的很喜欢，每一首歌都非常好听，尤其是《帝女花》和《月亮代表我的心》。年轻时我常去听音乐会，但已经很久没有去了。今天真的让我很开心，我对很多闽南语和粤语歌都很熟悉，这些经典曲目让我感到非常亲切。”

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