华乐团办音乐会 用美妙旋律打开视障者心灵之窗

相信音乐能抚慰人心，新加坡华乐团为视障者举办音乐会，希望通过华乐的美妙旋律为这些社会弱势群体提供心灵的慰藉。

这场关怀系列音乐会星期三（6月26日）在新加坡国家美术馆举行，邀请新加坡视障人士协会的20多名视障或视力退化者参加。

关怀系列音乐会21年来 已在52机构办92场活动

关怀系列音乐会始于2003年，最初是为了慰问当年经历沙斯疫情的病人和医疗人员。之后，音乐会逐渐扩展到不同的医疗场所，例如养老院、护理中心以及乐龄活动中心等。关怀系列音乐会希望将温暖的音符传送到各大医院及医疗中心，给予病人心灵上的安慰。至今已在52家医疗和社会服务机构举办了92场音乐会。

今年的系列音乐会从4月16日在安老协会举行的首场音乐会开始，计划至11月底共举行九场，音乐会由陈振传基金会赞助。

音乐会由新加坡华乐团副指挥倪恩辉（39岁）执棒，演出包括《要拼才会赢》、《甜蜜蜜》、《小城故事》、《月亮代表我的心》等耳熟能详的经典曲目。

在关怀系列音乐会中，华乐团尝试呈献不同风格的节目，包括邓丽君的经典歌曲和新谣等家喻户晓的音乐。通过这些音乐，观众能够回忆年轻时的经历，并产生深深的情感共鸣。

倪恩辉受访时说：“华乐团也在不断调整节目内容，例如这次的表演有闽南语和粤语歌曲，以吸引和满足观众的需求。我们希望通过这些音乐会，能够给视障者带来期待和愉悦。”

来听音乐会的视障者蔡秀娇（83岁，退休者）受访说：“今天的表演我真的很喜欢，每一首歌都非常好听，尤其是《帝女花》和《月亮代表我的心》。年轻时我常去听音乐会，但已经很久没有去了。今天真的让我很开心，我对很多闽南语和粤语歌都很熟悉，这些经典曲目让我感到非常亲切。”