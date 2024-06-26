骗子假冒名校教师订货 两承包商被骗近3万元

冒充名校教职员行骗的伎俩近来益发猖獗，至少两名受害者被冒充华侨中学教师的骗子骗走超过2万6000元；骗子也冒充南华中学教职员企图诈骗，所幸被识破。

《联合早报》6月17日报道，骗子冒充华侨中学教师对接摄影和粉刷等服务，再借机向承包公司介绍指定供应商提供货源，诈骗本地多家承包公司。校方已针对一系列冒充学校教职员的骗案报警。

专业摄影师许斯杰（38岁）6月11日经朋友介绍，得知一名自称在华侨中学教书的“张老师”急需摄影师为580名学生拍摄个人和班级照片。两人联系后，安排隔天到学校拍照。

隔天早上，“张老师”突然来电称学校急须八台投影仪，但学校和供应商有沟通问题，因此委托许斯杰采购，并介绍一名“供应商”给他。

“他称学校愿意为每台投影仪付3800元，而供应商报价每台3500元，但要先给一半定金。他的态度诚恳，发来转账截图称已转账给我。我当时在忙，没有查看就通过PayNow把1万4000元转给供应商。”

转账成功后，“张老师”又致电说学校需要另外20台投影仪，供应商这回愿以每台3300元的低价售出。当许斯杰要再转账时，银行察觉到这和他一般的交易习惯不同，因此拨电询问，从而揭发骗局。

许斯杰过后尝试联络“张老师”，但对方已失联。他仔细查看后发现银行户头也没有收到款项，因此报警处理。

称和“供应商”闹翻 假教师请受害者帮忙

清洁公司苏姓女经理受访时说，他们在6月20日接到自称是华侨中学“李老师”的电话，声称学校宿舍急需长期清扫服务。由于两名孩子都从华中毕业，她对华中有一定的情感，于是约“李老师”隔天到宿舍洽谈。

当公司负责人准备前往学校时，“李老师”突然来电说学校跟油漆供应商闹翻了，希望清洁公司帮忙购买28桶指定品牌的油漆，并介绍一名供应商，声称每桶油漆售价510元，承诺每桶给予30元佣金。

供应商过后声称愿以每桶438元的优惠价出售，只需支付1万2264元全款，当天下午就送货到学校。

在“李老师”的频密催促，还声称校长会尽快付款还清的压力下，苏姓经理通过PayNow向“供应商”支付了全款。这时“李老师”又来电委托再购买更多油漆，公司才察觉不对，因此报警。

新加坡警察部队受询时证实接到上述两起案件的报案，调查正在进行。

有公众也在网上声称收到自称是南华中学职员的信息，声称被校长委托紧急采购200张床垫。

南华中学校长周景文回复《联合早报》询问时证实，校方知道有人冒充教职员声称购物实则行骗。“学校已报警，并向提出询问的公众做出澄清。”

冒名下大单还介绍供应商 4月至今60人上当损失逾83万元

骗子在一些案件中向餐饮业者“下手”，例如指定要某种品牌的酒水。（新加坡警察部队提供）

警方星期三（6月26日）发文告提醒公众，近来出现骗子冒充客户并介绍供应商形式的骗局。自4月12日以来，已有至少60人上当，损失至少83万1000元。

骗子一般会冒充客户，通过电话或WhatsApp联系餐饮、装修、零售和服务业者，做出额外要求，或指定某种品牌，骗子还会介绍假供应商给受害者。

在一些案件中，骗子会要求餐饮业者提供一些额外单品，如特定品牌的酒水。

警方建议公众，一定要确认和自己交涉的公司是否正当商家，在与新供应商对接时，也不应提前付款。