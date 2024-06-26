维文：新泰应继续在新兴经济领域寻找合作机会

当今世界面对乌克兰和加沙战争，全球化和自由贸易也面对阻力，我国外交部长维文医生强调，作为亚细安创始成员的泰国和新加坡在此背景下必须加强交流和经济融合，继续在新兴经济领域寻找新的合作机会。

维文星期二（6月25日）起对泰国进行两天正式访问，并在星期三（26日）结束行程时接受新加坡媒体采访。他透露，新泰正寻求在碳信用、增加双边游客往来等方面加强合作，两国也寻求推动建立亚细安电网。

维文与泰外长一同主持第14届CSEP开幕式

维文星期三同泰国外交部长玛里一同主持第14届新加坡—泰国公共服务交流计划（Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme，简称CSEP）开幕式。他在访问期间与副首相兼内政部长阿努廷、泰国枢密院院长朱拉暖、以及枢密院成员巴育举行会谈，并在星期二分别与阿努廷和玛里共进午餐和晚餐。

新泰自1965年正式建立外交关系以来，在双边经济、防务、人文交流都建立起深厚且多面向的联系。两国去年的双边贸易额达到417.8亿新元，是彼此第九大贸易伙伴。

维文受访时举两国持续增加双边贸易和长久防务合作为例，强调泰国是新加坡重要的合作伙伴。

他说：“我们也得记得泰国和新加坡是亚细安的创始成员。当今世界面对乌克兰战争和加沙战争，全球化和自由贸易面对阻力，全球供应链日益碎片化。在此背景下，泰国和新加坡持续强化交流、经济融合、在新兴经济领域寻找新机遇，这具有重要意义。”

新泰明年将迎来正式建交60周年，两国就CSEP发布的联合声明指出，双方致力于提升双边伙伴关系，让两国人民都能受益。

泰国公主诗琳通今年1月刚刚访问新加坡，泰国首相社德他去年10月也到访我国，我国时任总理李显龙则在2022年11月到泰国出席亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议。

新加坡外交部文告指出，维文和阿努廷会面时，双方对两国越加频密的高层互访表示欢迎，这为两国强化双边关系创造了良好势头。

1998年启动的CSEP是两国加强公务员交流的重要双边平台。今年的主题是“在数码化时代开启绿色伙伴关系”，共有80多名来自两国的公务员参与全体会议、小组讨论等交流活动。

维文强调两国公务员建立联系重要性

维文在CSEP开幕式上致辞时说，当今世界和1990年代CSEP诞生时不太一样。推动经济增长和合作的旧方程式已不足以应付当前局势，这为CSEP注入更大的急迫性。

维文强调公务员之间建立联系的重要性，他说：“政治人物来来去去，公共服务才是永久的。但即便是公务员，也有时代更替。”

他呼吁参与计划的两国公务员，不只须通过CSEP激荡出点子，也要通过计划留下更多电话号码和联系方式。

“必须建立信任和联系，因为这才是推动两国公共服务交流走深走近的可靠和可持续的方式。”

根据我国外交部和泰国外交部发布的联合文告，两国来自多个政府部门和单位的高层官员，通过此次CSEP回顾了双方推展的公共服务领域合作，并同意就数码经济与数码化、绿色经济、可持续发展、碳信用（carbon credit)、能源等广泛领域的新提案展开合作。