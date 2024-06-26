劳资政三方集思广益 助配送员克服送餐送货挑战

配送员在送餐和送货时遇到种种挑战，劳资政三方正集思广益，希望推出可行方案，包括延长配送员的停车宽限时间、安装公用储物柜，以及把一些现有空间改造成脚踏车和电单车的等候处，以改善情况。

可行方案预计今年底出炉，作为市区重建局2025年发展总蓝图草案公众咨询的一部分。

我国去年11月成立劳资政工作小组，希望改善最后一里配送工作（last mile delivery）的效率，确保送货员和送餐员的安全，以及减少取货和送货对他人造成的不便。

工作小组由市建局和陆路交通管理局引领，也包括另外10个政府机构、工会和协会代表，探讨内容主要聚焦私人发展项目如公寓、商场和办公大楼等。

国家发展部长李智陞星期三（6月26日）在这个劳资政工作小组举办的讨论活动上致辞时说，过去五年，网上零售额翻了一倍多，送餐的销售额也增加两倍。但随着电子商务的增加，配送员和保安人员及分层地契管理委员会的摩擦也多了。

“从宏观的政策角度而言，最后一里配送工作的问题似乎非常微小，却是最需要补上的缺口。”

李智陞说，虽然政府机构推出一些指导原则，但情况可进一步改善。各方都想解决问题，因此他希望在工运和政府部门的带动下，和利益相关者如业主、保安机构和配送员等，一起探索一些可落实的好点子。

“我们可以从国家层面去谈论问题，但基层的观点、各区的挑战和契机，是电商突破最后一里问题的关键。”

劳资政工作小组从去年12月至今年5月展开三项调查，了解送货员和送餐员在配送过程中遇到的挑战。超过2000人参与调查，范围涵盖416处公寓、153个商场和112座办公楼。

常见问题包括缺乏货物装卸区或配送等候区、停车场宽限时间不足以找路取餐再回到车上，以及建筑布局混乱，不易找路。受访者也反映，一些公寓不允许货车进入，且登记手续繁琐。

为收取更多反馈，探索可行方案，劳资政工作小组星期三举办了首场小组讨论，也计划在接下来几个月与更多利益相关者交流，收集意见。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期三总结小组讨论活动时说，政府对所有提议持开放态度，也计划在不同区域设立一个平台，把配送员、政府、工会、业者和公寓管委会代表聚在一起，想办法做出实际改变。

另外，政府机构早前为改善配送员工作效率落实的一些试验计划已初见成效。

市建局总署长（研究与发展）周文通透露，在白天将组屋多层停车场用作快递中心（Courier Hub）的试验计划取得良好成果，货车的送货趟次减少，生产率整体提高四倍。市建局和建屋发展局计划不久后，更大规模地落实这项计划。

市建局、建屋局、新加坡企业发展局和新加坡土地管理局，联同Ninja Van和Shopee Express这两个物流业者，在2021年10月于榜鹅通道和万国连路的多层停车场设立快递中心，为快递人员提供整理、存放和领取包裹的空间，提升住宅区的物流效率。

周文通也提到，市建局知道有一些地方如店屋外，送货量较大，但缺少货物装卸区，因此尝试把一些街边停车位改成路边货物装卸区。如今，我国有五个这类路边装卸区。其他地方若有需要，市建局也准备加以探讨。

这五个路边货物装卸区，两个在史坦利街，阿拉伯街、厦门街和东海岸路各一个。

为更快取送餐违例停车 配送员盼解决停车问题

商场公寓停车不方便，送餐员为更快取餐送餐，冒险违例停放电单车或脚踏车，希望业主可协助解决问题。

星狮地产在旗下商场采取措施，为送餐员提供更多便利。例如，将电单车的停车宽限时长从10分钟延长到30分钟，以及把地面层一些空间划定为送餐员暂时停放通勤工具的等候区等。（陈斌勤摄）

驾驶电单车送餐八年的黄彦博（33岁）受访说，送餐员最常碰到的就是停车问题。有些公寓和办公楼，尤其是中央商业区的大楼，停车场都设在比较远的地方。

“有时要走四五百米。我们多数会停在双黄线，为了更快取餐送餐。有时会因此中罚单。我就中了挺多次。”

他也提到，乌节路的一些商场没有停车宽限时间，一进去就收费。也有同行反映，有时到公寓送餐，得先在大门登记，再从侧门进入，不能进入停车场。

黄彦博希望新成立的劳资政工作小组，可以协助改善配送员的工作情况。

另一名送餐员萨菲（35岁）也提到，取餐时间可能不到五分钟，进出停车场非常耗时，因此会冒险把电单车停在路旁或靠近食肆的地方。

一般在义顺一带送餐的李财顺（65岁）说，纳福城（Northpoint City）是义顺区内唯一为送餐员划定等候区的商场。其他商场外的代步工具都是毫无章法地停放，对行人和送餐员自身都造成不便。

“虽然纳福城的等候区很多时候都‘满座’，但大部分送餐员会自动把车整齐地停放在红格子旁边。有了这个指定的地方，除了不会挡路，我也不用担心电动脚踏车被撞倒。”

星狮地产新加坡在本地有12家商场，包括纳福城。公司自2021年起，陆续在旗下商场采取措施，为送餐员提供更多便利的同时，也照顾到其他访客的安全和购物体验。例如，将电单车的停车宽限时长从10分钟延长到30分钟，以及把地面层一些空间划定为送餐员暂时停放通勤工具的等候区等。

星狮地产新加坡可持续发展和安全主管丘元俊说，这些措施肯定涉及一些成本，但不能忽视。要是没有划定停放区，送餐员可能随意甚至违例停放送餐工具，对公众和访客都不安全。

全国配送人员协会顾问杨涴淩提出相同看法，认为私人领域和商场经营者若能同配送员合作，能达到双赢结果，因为问题关乎的不只是配送员，也可能影响商场访客。

针对有关当局日后会否强制落实劳资政工作小组建议的可行方案，杨涴淩说，要是问题影响到配送员的安全，工会将努力确保所提出的方案是利益相关者的营运常态。