亨德申路原达善小学校舍 或改造成年长者共居空间

位于亨德申路的原达善小学校舍将改造为共居住宅，新加坡土地管理局鼓励有意承租者提呈方案，打造亲乐龄的共享居住空间，加强社区凝聚力。

土管局星期三（6月26日）为亨德申路98号国有房产招标，希望将这里打造成用于共居的服务式住宅（serviced apartment），住户须最少居住一个星期。

这项根据价格以及投标者与提案质量进行评估的招标活动，是土管局首次鼓励投标者提交适合银发族共居（silver co-living）的概念，包括推出社区活动支持活跃乐龄生活，以及加强社区不同世代之间的联系。

目前经营学生宿舍 周围设施完善交通便利

目前经营着一所学生宿舍的亨德申路98号，原是达善小学（Henderson Primary School）的校址。达善小学开办于1977年，2002年与其他三所小学合并成颜永成小学后，校舍归还政府。

根据招标文件，这套房产所在的土地面积约为7200平方米、总楼面面积约3750平方米，涵盖一栋四层楼建筑、一栋单层建筑和警卫室。租约为期四年，期满可申请延长三年。

土管局说，这处房产位于本地其中一个最成熟的住宅区，设施完善且交通便利。

亨德申路98号在红山和中峇鲁地铁站之间，邻近红山景巴刹与熟食中心以及中峇鲁公园等设施。一旁的达善中学旧址经改造后，也集结了托儿所、养老院和城市农场。

预计11月底评出得标者

招标活动8月7日结束，预计11月底评出得标者。

土管局提到，为满足多种类型共居空间业者的房产需求，部分国有产业会改变用途，以适合学生、职场人士、家庭和休闲旅客等不同群体。

在这之前，小印度兴都路的店屋、武吉知马爱文士路的旧学校宿舍，以及前武吉知马消防局等国有产业都宣布改作共居用途。

《联合早报》早前报道，兴都路79号至95号九座属于国有房产的双层建筑，将重塑为“1925 Quarters”，除了把18个公寓式单位重新装修成54个带有浴室的房间，还会提供促进社群凝聚力的公共空间。爱文士路26号则将改造成以健康生活为营运理念的共居空间。