东南亚国家加入金砖国家 维文：不抵触亚细安整体发展

泰国本月正式申请加入金砖国家，马来西亚也已表达申请意愿；我国外长维文医生认为，这些寻求扩展市场、触及更多区域架构的举措，并不抵触亚细安整体发展。只要这些举措能促进开放、包容、公平竞争和强化亚细安的投资吸引力，新加坡都会支持。

在泰国访问的维文星期三（6月26日）接受新加坡媒体采访时，做出上述表态。他同时强调，东南亚的基础组织单位依然是亚细安。亚细安作为一个组织单位，一个生产、投资和竞争区域，不可被替代。

西方国家长期对包含中国和俄罗斯的金砖国家保持警惕，有舆论认为，这个组织可能对以西方为主导的国际秩序带来挑战。数个东南亚国家近月来密集寻求加入金砖国家，引起了国际舆论关注。除了泰国和马来西亚，印度尼西亚也正考虑加入金砖国家。

维文：探索加入不同区域组织举措非二选一而是加法

维文举例说，新加坡、越南等亚细安国家是跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）成员国，新加坡也与智利、新西兰和韩国共同参与数码经济伙伴关系协定。这些探索加入不同区域组织的举措并不是二选一，而是加法。

“我不认为这些尝试扩展市场，触及更广泛区域架构的举措和亚细安总体发展有所抵触，当然这对我们的双边关系，尤其是双边经贸关系也没有抵触。在看待这些议题时，必须有更长远宏观的视野。”

维文表明，在现有全球经济模式承压的背景下，各国会做出不同的双边和多边安排。

“只要这些举措能带来更大的开放性、包容性，促进公平竞争和强化亚细安成员国的投资吸引力，我们都支持这些探索性举措。”