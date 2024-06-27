“摄影之益”展览揭幕 盼启发通勤者对特需人士更包容

患有自闭症的11岁男孩穆罕默德·凯尔·菲道斯（Muhammad Khair Firdaus Bin Muhd Sarhan），指着巴士车身上自己创作的画，在父母的鼓励下尝试向易塔通资深运营经理黄美云解释画的内容。黄美云则面带微笑地耐心聆听。

这温馨的一幕被摄影师萨卡尔（Soumyajit Sarcar，42岁）拍下，照片在“摄影之益”（Photo for Good）展览中展出。这个摄影展由新加坡摄影学会和公共交通理事会合作举办，主题是为所有人打造一个关怀型通勤文化、一个包容式的公共交通。

展览展出12名学会摄影师所拍摄的71张照片，希望通过展示公共机构、公交运营者和通勤者为我国打造更包容的公共交通所做出的努力，能够启发公众，鼓励他们成为更具关怀心的通勤者。

学生将经历创作成画 稚嫩笔触描绘痛心场景

来自特殊教育学校陶乐园学校（Towner Gardens School）的穆罕默德，根据自己搭乘巴士的经历创作了一幅画。稚嫩的笔触描绘出令人痛心的场景：三名巴士乘客偏头不愿看一旁站立的孩子，并且面露嫌弃。画上写着“给我一些时间，让我冷静下来”的字样。

在由易塔通（Tower Transit）与关爱通勤委员会和公共交通理事会合作推出的关怀巴士（CARE Bus）计划下，这幅画展示在其中一辆关怀巴士173号的车身上。两辆关怀巴士173号和859号，都会途经特殊教育学校，希望通过这种方式让乘客意识到自己可能忽略的细节，用更包容的态度对待特需群体。

谈及这张温馨的照片，黄美云（36岁）说：“当时小男孩在父母的指引下，指了他的画作让我看。虽然过程不算顺畅，但是他的父母一直很耐心地给他一些提示，尝试让他向我解释自己的画。我想，在当今的快节奏社会，偶尔放慢脚步看看周围的人事物，是会有不同领悟的。对不善于用语言表达自己的孩子，他们需要的是时间，我们需要的是多点耐心和包容心。”

萨卡尔告诉记者：“我希望公众看到这张照片时，可以理解特需群体的需求。我们应该更有同情心地对待他们。”

马炎庆：盼展览所讲述故事可带来启示

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆为摄影展揭幕时说：“通勤并不只是单纯地抵达目的地的过程，更是作为一个社群一起探索和分享公共空间的经历。我希望这个展览讲述的故事可以带来启示，帮助建设一个更加关怀、愿意向有需要者伸出援手的通勤环境。”

摄影之益展览即日起至7月7日向公众开放，地点在实利基艺术中心1楼画廊（Prinsep Gallery），入场免费。