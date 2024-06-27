榴梿大丰收 摊主纷降价吸客

榴梿季“太旺”，全岛摊主纷纷降价。实龙岗的“利陞榴梿王”为回馈顾客，星期四（6月27日）下午免费送出1000公斤名种榴梿，公众凭建国、立国一代或CHAS卡，每人限领一个榴梿。

本月起开始进入榴梿旺季，全岛各个摊位榴梿飘香。

本地多家榴梿摊生意火热，过去一周几乎天天大排长龙，部分摊主为了回馈新老顾客，纷纷推出低价榴梿。其中个别商家更是慷慨大方，免费请顾客吃名种榴梿。

位于实龙岗路上段1001号的“利陞榴梿王”负责人苏美凤（51岁）受访说，将在星期四给顾客送出1000公斤，包括D13、D24和红虾等名种榴梿。

她告诉记者，只要顾客出示建国、立国一代或CHAS卡中的任何一张卡，皆可免费领取一个榴梿，堂食的话还会再送一个椰子。

据估计，一吨榴梿估计有1200个，意味着可供上千人领取。

“利陞榴梿王”并非首次做活动，数天前起就在摊位内举行促销，产自马国彭亨州的猫山王一个只卖5元，每人凭卡限购两个。

记者星期三（26日）晚上走访摊位，发现生意不俗，临近午夜还有顾客陆续前来“觅食”，摊位的开放空间则有不少人围桌而食。此外，摊位内也有每公斤售价8元的彭亨州猫山王，该款榴梿不限定购买数额。

苏美凤说，活动的目的除了回馈顾客的支持，同时也希望让更多老人家趁着旺季有机会一起品尝榴梿。本次活动先到先得，从下午3时开始，直到1000公斤的榴梿送完为止。

完整报道，请翻阅2024年6月27日的《新明日报》。