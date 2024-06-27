实里达蓄水池公园连道开通 散步骑行两相宜

实里达下段蓄水池东侧、划手湾公园以南，新建成一段全长约1.5公里的公园连道，公众可在此散步或骑行，沿途领略蓄水池的风光。

国家公园局答复《联合早报》询问时说，这段公园连道已于今年5月竣工，并正式向公众开放。

据记者实地观察，这段新建成的公园连道，经实里达下段蓄水池的水泵站与划手湾公园（Rower’s Bay Park）的公园连道相连，并在义顺水坝（Yishun Dam）处连至环岛绿道（Round Island Route）。

整条公园连道沿蓄水池畔铺设，一侧水波荡漾，另一侧则是绿意盎然的实里达乡村俱乐部高尔夫球场，但与球场不互通。在1.5公里的连道上，沿途会经过五座小桥，现阶段的连道已修至最南端的桥头处。

划手湾公园设有洗手间、自动贩售机、共享脚车等设施。平日的清晨和傍晚时段，在此健走骑行的公众并不多，平均每小时不超过10人。

市区重建局2019年宣布，计划修建一条环绕实里达下段蓄水池的绿色连道，让居民可以沿蓄水池步行或骑行一整圈。作为2019年发展总蓝图草案（Draft Master Plan）的一部分，当局也邀请公众为实里达下段蓄水池地区的规划和发展献计献策。

住在义顺的林国峰（47岁，工程师）从朋友那里得知这段连道已开通，所以趁休息日来此骑行。“我喜欢骑车放松，蓄水池一带的空气非常清新，景色也很美。很期待以后如果能修完整条路，就可以环绕蓄水池骑一圈。”

我国计划在2030年前，将全岛公园连道延长至500公里，让每户家庭步行10分钟以内就可抵达绿地，因此当局积极扩建绿色通道和连道。

公园局：公园连道是覆盖全岛绿色网络

国家公园局园林处高级署长陈俊潮说：“公园连道是一个覆盖全岛的绿色走廊网络，连接着新加坡的主要公园和自然区。这个网络目前拥有380公里长的小径，为人们提供了多种多样的绿色休闲机会，也为热衷户外活动的人提供了更多通往全岛各个自然空间的途径，加强了与自然栖息地之间的生态连接。”

他也提醒公众，公园连道上有很多共享道路，因此人们须要相互尊重，道路使用者应该共同维护一个安全的空间和愉快的体验。公园局也鼓励公众在指定道路上运动，并遵守安全指导和现场标志，以保障每个人的安全。