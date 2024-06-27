死囚上诉后的后续申请法令星期五生效

死囚上诉后的后续申请法令将于星期五（6月28日）生效，法令生效后，一旦上诉庭发现死囚在相关的其他申请中曾滥用法庭程序，或者曾通过其他申请或举措试图阻挠或拖延执行死刑，上诉庭不能允许死囚上诉后的后续申请。

相关法案于2022年11月在国会通过，旨在确保法定刑罚得以执行，避免死囚在行刑前最后一刻，向终审法院提出各种毫无理据的申请，企图拖延正法时间。

律政部星期四（27日）发布文告，阐明法令执行细节。新法令明确了死囚上诉后的后续申请程序；其中主要的内容包括，只有上诉庭可以审理死囚上诉后的后续申请，并允许暂缓执行刑罚。

死囚在提出上诉后的后续申请前，得先获得上诉庭的批准，并附上书面陈述和相关宣誓书，宣誓书必须说明提出上诉后后续申请的依据，是否有延迟提出申请，以及延迟提出申请的理由。

一旦上诉庭发现死囚在相关的申请中曾滥用法庭程序，或者曾通过其他申请或举措试图阻挠或拖延死刑的执行，就不能允许死囚上诉后的后续申请。

不过，若死囚呈上最近一次滥用程序之前未提呈的新资料，上诉庭就算发现死囚曾滥用程序，仍可批准死囚的后续申请，但这些新资料必须是经过合理的努力仍无法更早提呈的信息。

三情况下死囚才可暂缓死刑

新法令也列明，只有在三种情况下，死囚得以暂缓死刑；即总统下达暂缓令、上诉庭批准暂缓行刑，或者是死囚按照新法令的程序向上诉庭申请暂缓死刑，并已通知新加坡监狱署。

律政部文告指出，新法令阐明了刑法何时能执行。法令也为死囚提供了法定保护，即便在没有缓刑的情况下，若死囚要求缓刑的申请有待批准，或者死囚已具体做出缓刑申请，只要符合法令仍禁止执行死刑。

过去几年，越来越多死囚选择在行刑前最后一刻，向终审法院提出各种毫无理据的申请，以拖延死刑。

其中受到议论的是有关马来西亚运毒死囚纳加恩德兰（Nagaenthran）的案件。纳加恩德兰过去10多年来，在上诉正式被法院驳回后，前后提出多达七次申请，试图滥用司法程序来推迟自己被正法的结局。

原定2021年11月10日被正法的纳加恩德兰在正法前两天，代表律师拉维紧急提出司法检讨申请，同日遭驳回后，隔天又向终审法院提出上诉。2022年3月，终审法院驳回上诉，以大法官为首的五司严厉斥责他和律师滥用司法程序。纳加恩德兰最终于2022年4月正法。