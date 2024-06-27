老巴刹庆祝开业130周年 设历史步道带公众回顾旧时光

“随着老巴刹的改变成长，我也跟着成长。我对这个地方很有感情，就像家一样，所以我每天来做工都非常开心。”

老巴刹饮料部经理曹瑞荼（76岁）在这里服务了30年，是现在老巴刹工作得最久的员工，也是老巴刹130周年纪录片的受访者之一。她说，她非常喜欢这份工作，不仅可以接触到不同种族、不同国家的食客，和他们沟通交流，而且30年来老巴刹对于她而言已经像家一样。

老巴刹的原名是直落亚逸巴刹，历经拆除与翻新，1894年迁至现在莱佛士码头18号，位于珊顿道和克罗士街交界处，并在1973年被列为国家古迹，距今已有130年历史，是新加坡小贩文化的代表地标之一。老巴刹目前有超过80个摊位，其中包括六个米其林推荐的摊位。

公众可体验老巴刹130周年历史步道

为了庆祝130周年里程碑，老巴刹推出历史步道，从建筑外围到内部档口，公众可以在老巴刹10米长的壁画前打卡拍照，可以扫描几个站点的二维码，通过虚拟实境（VR）和扩增实镜（AR），看到老巴刹的旧时影像和现今场景的参照对比，并且通过三段小型纪录片，了解老巴刹的历史文化、时代变迁和人物故事。

老巴刹目前由平价集团旗下的Kopitiam管理。星期四（6月27日）早上，全国职工总会秘书长黄志明在老巴刹130周年庆典启动仪式上说，老巴刹是新加坡重要的文化遗产之一，它悠久的历史承载了很多人的记忆。“130年来，老巴刹一直为社会服务，帮助商贩取得成功，也为工人创造就业机会。我有信心平价集团和老巴刹将继续以经济实惠的价格，为人们提供食物。”

平价集团分别与本地画家叶耀宗和插画家阿果合作，推出描绘老巴刹建筑与美食的“海岸线美出天际”历史壁画，以及一系列的文创纪念品。平价集团也与本地音乐人李迪文合作，为老巴刹创作《老巴刹之歌》。

平价集团市场部与营销部主管陈荣福受访时说，老巴刹的钟楼每到整点就会响起钟声，但此前一直是英式的威斯敏斯特钟声 （Westminster Quarters）。“我们觉得老巴刹应该要有一个属于自己的声音，所以我们决定创作一首属于老巴刹的歌，用中间的一段旋律替代钟声。”

即日起，公众可以前往老巴刹历史步道参与互动、在整点时听到钟楼响起的独特旋律。

另外，从下周一（7月1日）起至9月23日的每个星期一，公众可连续13周以1元3角的特价，品尝到鸡饭、叻沙、沙爹等13种最受新加坡人欢迎的小贩美食，每周限量130份。

自由画师张慧丽（45岁）喜欢在闲暇时光到老巴刹坐一坐，用速写画下城市景观。她说，老巴刹是十分特别的，作为历史建筑，可以供公众自由进出，而且非常有人文气息，值得细细观察体会。

老巴刹的历史与趣味知识

老巴刹的前身是直落亚逸巴刹（Telok Ayer Market），建于1824年，是新加坡的第一座巴刹。

最初的直落亚逸巴刹是一座木质结构的建筑，它设在直落亚逸盆地（Telok Ayer Basin），渔民们每天会把新鲜的渔获带来这里售卖。

1834年，老巴刹在原址上重建，爱尔兰建筑师哥里门 (George Coleman）以更为稳固的八角形砖砌建筑设计取代了原有构造。后来由于建起了新巴刹（Ellenborough Market），所以人们便将直落亚逸巴刹称作老巴刹。

1879年，老巴刹因填土计划而再次关闭。1894年才搬迁到哥烈码头（Collyer Quay）的新填土地段重新开业，并保留了八角形的建筑，直到今天。

老巴刹于1973年被列为国家古迹。1985年，老巴刹因地铁隧道工程及建筑结构出现问题而被拆除，1989年在原址修复重建，并于1992年重新开业。

八角型的老巴刹中间顶部矗立着一座精美的钟楼，每到整点就会响起《老巴刹之歌》的钟声。（陈斌勤摄）

【钟楼】

八角型的老巴刹中间顶部矗立着一座钟楼，巧妙地将时钟和建筑主体相结合。

钟楼由苏格兰城市格拉斯哥（Glasgow）的铁厂麦克法伦（MacFarlane and Co）制造，钟楼外部装饰精美，顶部有一个铁质的风向标。

最初的钟面由苏格兰的缪尔黑德（Muirhead & Co）公司制造，这只机械时钟不需要通电，因此时常因故障被迫维修。为了保证时钟正常且精确运作，曾在1955年进行了一次大翻修。

这座钟楼是市中心四座战前的公共时钟之一，其他三座分别位于维多利亚剧院、新加坡中央医院和丹戎巴葛火车站。

此前整点时钟楼会响起威斯敏斯特钟声 （Westminster Quarters），为庆祝130周年，现在已经被新创作的《老巴刹之歌》替代。

以前老巴刹前有一座铸铁喷泉，老巴刹几经翻修重建，这座喷泉现已搬至莱佛士酒店的庭院。（陈斌勤摄）

【铸铁喷泉】

以前的老巴刹门口曾有一座大型的维多利亚式的喷泉，和钟楼一样，这座铸铁喷泉同样由苏格兰的麦克法伦公司制作。

19世纪下半叶，英国的公共场所十分流行这种设计精美的装饰性喷泉。新加坡当时作为殖民地也受到这股风潮影响。这座喷泉分为人像、海洋生物和植物三部分。

这座喷泉现存于莱佛士酒店的庭院内。