涉为跨国团伙提供终端机行骗 两男女各被控27项罪名

前美姐涉嫌与一家公司董事串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账，两人先后被控上法庭。

涉案的2016年新加坡华裔小姐（Miss Singapore Chinatown）陈蓬僡（29岁），毕业于英国考文垂大学电子工程系，她于6月14日被控；男子杨伟根（39岁）是Empereur控股私人有限公司的前董事，他在星期四（6月27日）被控。

陈蓬僡面对串谋伪造文件意图欺骗和妨碍司法公正等27项控状。

控状显示，除了与杨伟根串谋犯案，陈蓬僡也曾与他人串谋，未经授权登入华侨银行的银行户头。

杨伟根也被控27项控状，包括23项串谋欺诈、两项串谋伪造文件意图欺骗、一项串谋妨碍司法公正和一项协助他人保留赃款的罪名。

根据控状，杨伟根与陈蓬僡串谋欺骗，通过管理咨询服务公司D3 Ventures Group租赁的零售点系统（POS）终端机进行未经授权交易，诱骗银行向公司发放款项。

两人也被指串谋指示一名男子提供假口供，要对方向警方谎称是他租赁零售点系统终端机，并将仪器运送给一名马来西亚人，意图妨碍司法公正。

两人面控后，法官允许他们各以1万5000元保释在外。陈蓬僡案件定在7月18日进行审前会议，杨伟根的案件展期至7月25日过堂。

警方接获多起未经授权交易报案 总额逾2.5万元

新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。

一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。

调查显示，杨伟根和陈蓬僡涉串谋为跨国犯罪团伙“提供”零售点系统终端机，以用来进行未经授权交易，至少有两个新加坡银行户头被用来洗钱。

两名被告过去都曾接受媒体访问，杨伟根2021年受访时是经营工业针车Empereur控股私人有限公司的董事。这家公司是杨伟根父亲创办的杨氏有限公司集团的子公司。

陈蓬僡在2016年受访时透露，她15岁患上罕见的克罗恩氏症（Crohn’s Disease，一种炎性肠病，会导致消化道组织发炎肿胀），她后来控制好病情，决定角逐新加坡美姐，以鼓励其他病患不向命运低头。