为申请准证给前男友3000元假结婚 菲律宾女子监六个月

菲律宾籍女子在工作准证到期后，为留在本地继续工作，给前男友3000元与对方假结婚，被判入狱六个月。

菲律宾籍的被告庞阿尼班（Panganiban Mary Jane Jimenez，29岁）面对两项抵触移民法令的控状，早前承认其中一项，另一项交由法官在星期四（6月27日）下判时纳入考量。

案情显示，被告2018年在一家酒吧工作时，结识新加坡籍男子莫哈默法齐（33岁）。两人在2018年11月开始交往，2019年1月分手后便不再联系。

2022年8月，被告在另一家酒吧工作时偶遇法齐，两人交换联系方式。

被告所持的是表演艺人的工作准证，在2023年2月16日到期，而人力部规定表演艺人的工作准证在过期或被取消后的一年内，持有人不得再续签准证。

为了继续留在新加坡工作，被告在2022年年底向法齐提议假结婚，好让她获得长期探访证，而她也答应给对方3000元。为了减轻经济负担，包括偿还信用卡债，以及支付与前妻生下的三名孩子的抚养费，法齐决定与被告假结婚。

两人“婚后”并未同住

两人在2023年4月19日举办婚礼，被告准备了结婚戒指，也聘请婚礼司仪，并邀请朋友见证。被告在婚礼前后把3000元交给法齐，但两人“婚后”并未同住。

两人假结婚期间，被告以法齐作为本地担保人，六次顺利申请短期探访证，每次顺利申请后会给法齐30元，以及20元至70元不等的餐费。

被告在2023年8月8日申请长期探访证时被拒，并在2023年11月7日被移民与关卡局人员逮捕。案情并未揭露两人的罪行如何被揭发。

法齐早前已被判坐牢六个月。

移民局发言人说，当局严正看待企图通过假结婚来获取移民便利的行为，并将对包括中间人在内的违法者采取行动。