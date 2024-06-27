全球宜居城市新加坡排第26 医疗系统进一步完善

新加坡在一项全球宜居城市调查中名列第26位，比去年上升八个排位，进步跨度仅次于香港。调查员说，新加坡的医疗服务、教育和基础设施三大方面获得满分，但文化和环境指数有待提升。

根据经济学人信息部（The Economist Intelligence Unit，又称经济学人智库）星期四（6月27日）公布的2024年全球宜居城市指数，我国的总得分为92.9，位居全球第26位。

这项涵盖全球173个城市的调查，在今年2月12日至3月17日进行。调查结合专家团和派驻各城市通讯员给予的评分，以及通过分析第三方数据得出的评级排位。

评分范围横跨五个主要项目，分别是稳定程度、医疗服务、文化和环境、教育及基础设施。

婴儿死亡率和全民保健进一步提升 取得满分100

经济学人信息部高级数据分析师拉蒂（Akshay Rathi）说，新加坡的医疗系统已经完善，而在婴儿死亡率和全民保健（universal healthcare）方面进一步提升，取得满分100，去年为95.8分。

卫生部去年的数据显示，我国每1000名出生婴儿的死亡率为1.8，全球平均则约27。全民保健指人民不论经济条件，都能获得所需要的医疗服务。本地采取个人和政府共同出资的混合模式，通过保健储蓄（Medisave）和健保双全（MediShield）等为全民提供医疗保障。

在教育和基础设施这两方面，我国连续两年取得满分；稳定程度维持在95分；文化和环境方面得76.6分。文化和环境把天气、国家的腐败程度、政府的审查制度，以及是否有运动和文化活动等纳入考量。

拉蒂说：“新加坡的得分反映了发展这座高科技都市所进行的投资。新加坡的文化和环境指数较低，主要因为政府所实施的高度审查。”

相比去年的指数，我国总得分增加0.8，排名上升八个位置，位居全球第26名。今年进步最大的城市是香港，排名上升11位至全球第50名。

排在前三位的依序是奥地利首都维也纳（98.4）、丹麦首都哥本哈根（98.0），以及瑞士的苏黎世（97.1）。

排名垫底的分别是叙利亚首都大马士革（Damascus）、利比亚首都的黎波里（Tripoli）和阿尔及利亚首都阿尔及尔（Algiers）。受以哈冲突影响，以色列的特拉维夫排名下跌20个位置，排全球第112名。

报告指出，调查中多个城市的宜居水平因地缘政治、内乱和房屋危机等生活费课题而受影响。

在亚洲与太平洋城市排行榜中，我国排在第10位，另外排在前九名的城市中，澳洲占了半数，其中墨尔本和悉尼位居一二，新西兰和日本各占两个名次。