疏忽驾驶致15岁少年丧命 男子监两个月吊照八年

汽车男驾驶没注意路况，撞飞违规过马路的15岁少年，导致少年头部重伤过世。男驾驶承认疏忽驾驶导致他人身亡，判坐牢两个月和吊销各级驾照八年。

被告陈裕星（译音，57岁）早前在国家法院承认罪行，案展星期四（6月27日）下判。

这起致命车祸发生在2020年10月27日晚上10时30分，地点是朝惹兰红山方向的女皇大道、新加坡石油公司（SPC）油站前的交通灯处。死者是15岁的黄俊勇，事后送院抢救，但伤势过重隔天去世。

根据案情，被告开车正驶往惹兰奇兰巴叻（Jalan Kilang Barat）方向，准备接女儿下班。 该路段有三条车道，被告当时行驶在中间车道。

经过事发地点的交通灯时，被告没有注意路况，没留意到黄俊勇在行人红灯亮起时从左边违规过马路。

根据庭上播放的行车记录器画面，被告刹车不及，将黄俊勇撞飞到最左边车道。被告案发时估计正以每小时64至79公里行驶，而该路段的最高行车限速是每小时60公里。

事发后，被告汽车的左侧车头和挡风玻璃受损。（取自法庭文件）

根据目击者形容，黄俊勇当时弯着身子躺在马路上，头部流血。被告事后下车给予援助。

黄俊勇送往医院急救，抢救过程中，医生为黄俊勇进行三次心脏复苏。黄俊勇在28日凌晨去世。

控方早前指出，被告超速行驶，没注意路况导致黄俊勇身亡。虽然黄俊勇违规过马路，但被告超速与前者乱过马路无关。此外，被告有未谨慎驾驶和超速前科，促请法官判被告坐牢和吊销执照。

被告代表律师求情时称，这起车祸让被告受到极大创伤，对事故耿耿于怀，目前也在接受治疗，恳求法官判罚款就好。

另外，律师星期四在庭上向法官透露，黄俊勇的家人已向被告提起民事诉讼索赔。

法官下判时指出，虽然黄俊勇的行为与这场车祸发生有关联，但罚款并不适合，最后判被告坐牢两个月，以及吊销各级驾照八年。