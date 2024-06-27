逾3000人参与国庆庆典演出 采用历来最多LED装置

今年国庆庆典将采用多达19个LED装置，为历来最多。其中，主要LED屏幕的左右两侧将多设六个屏幕，呈现多媒体内容，辅助庆典表演。

共有超过3000人将参与庆典演出，是自2019年以来人数最多的一次。

2024年国庆庆典执行委员会星期四（6月27日）向媒体介绍今年国庆庆典表演的活动亮点。

国庆庆典表演筹委会主席傅志源高级中校说，配合表演，国庆庆典将首次增设四个可移动的LED方块装置。所有观众也会有LED腕带，它们会亮起不同颜色的灯，让大家在观赏表演时也带动气氛，参与其中。

观众还可以首次在政府大厦前大草场看到冷烟花、火焰喷射机、二氧化碳机、低雾机等制造的一系列舞台效果和烟火燃放。主办方上一次在国庆庆典上使用冷烟花特效，是2016年在国家体育场。

最小表演者六岁 最年长84岁

12名艺人和超过3000名表演者将在庆典表演中献艺，其中最小的表演者只有六岁，最年长的84岁。合唱团“新加坡之声”、新加坡体操国家训练中心等将首次参与演出。

庆典表演将聚焦“我们的人民”（Our People）的故事，展现集体力量，以及新加坡人的多元和团结特质。傅志源说，新加坡人有着不同文化、种族和才能，国庆庆典提供一个平台，让大家聚在一起，共同为国家和人民做贡献。

表演共分四幕，分别是“齐心协力，共创辉煌”“包容多元性”“彼此激励”和“共创未来”，当中会穿插三段视频，讲述多名新加坡人的人生故事，以及包括庆典主题歌《携手向前》（Not Alone）在内的国庆曲目。

表演开始前，由600多名学生和体育运动员组成的表演团队将带来前奏活动，牵着鱼尾狮吉祥物August等六个吉祥物造型的气球，从圣安德烈路游行到政府大厦前大草场。四名主持人也将与观众互动，带动现场气氛。演出接近尾声时，14名来自护联中心关爱乐龄办事处的大使，将带领全体表演者念信约。

首次担任国庆庆典创意总监的陈小东（44岁）受访时说，在创作庆典表演的过程中，他们不断地思考什么是新加坡人的共同特质和共同追求等，最后定下工作、饮食、爱心和梦想为四幕的主题。

曾于2017年参与国庆庆典服装设计的陈书林（39岁），今年再次参加。他以胡姬花为主要的设计概念，设计了155套服装。他说，其中一幕的服装会是一大亮点，当中包括了波浪、飘逸、大轮廓等的特点。“在夜晚的时候，配合合唱团‘新加坡之声’的演唱和漂亮烟花，将给观众呈现很柔美、很轻盈的画面，我觉得那会很温馨。”

首次参与庆典演出的大提琴演奏家庄家欢（26岁）说：“很开心也很荣幸能够代表年轻一代参与国庆表演。我参与的曲目是今年的国庆主题曲，以钢琴和大提琴的方式呈献。我觉得它要表达的是很正向的能量，以及温暖的感觉。”