2021财年以来首次 17市镇会四大指标全获最高评级

本地17个市镇理事会在执行评估中，所有指标都获得最高级别的绿色评级，是自2021财年以来的首次。

国家发展部星期四（6月27日）发布2023财年的市镇会管理报告，评估所有市镇会去年4月至今年3月的执行表现。四项评估指标是市镇清洁、区内维修和保养、电梯服务，以及服务与杂费（S&CC）欠款管理；评级分为绿、橙、红三个级别，绿为最佳，红为最差。

国家发展部在文告中指出，这次所有市镇会在全部四项指标中，都获得最佳的绿色评级。各项指标的执行评估结果，都比前一财年有所进步。

在2022财年的执行报告中，有16个市镇会在所有四项指标中全部获得最佳绿色评级。盛港市镇会则在服务与杂费欠款管理方面，连续两年得到橙色评级，其他指标都获得绿色评级。

2021财年的执行报告中，除了盛港，还有蔡厝港和裕廊—金文泰市镇会也在服务与杂费欠款管理方面得到橙色评级。

要在服务与杂费欠款管理项目中获得绿色评级，市镇会必须满足两个条件：一、居民每月逾期未缴的杂费，须少于市镇会可收取杂费的四成；二、欠款三个月及以上的家庭，每100户中须少于四户。

国家发展部从2009年开始发布市镇理事会管理报告，以向居民提供有关市镇管理的关键信息，促进他们与所属市镇会的交流，逐步改善各个市镇。

报告的评估指标过去十多年来有些许变化，国家发展部从2021财年开始，就市镇清洁、区内维修和保养、电梯服务，以及服务与杂费欠款管理四个指标，以执行评估报告（operational report）的形式，发布市镇会管理报告。另一份关于市镇会组织管理（corporate governance）的评估报告，一般在年底发布。

盛港市镇会对此次评估结果表示满意

盛港市镇会回应《联合早报》询问时，对这次的评估结果表示满意（pleased），并且感谢居民具建设性的反馈。

盛港市镇会说：“我们持续实施对居民切实可行的还款计划，并且考虑到他们的个别情况和经济条件。”

盛港市镇会管理的盛港集选区，是在2020年全国大选后才成立的新选区。去年因为没有公司竞标市镇会的管理代理合约，盛港市镇从去年2月开始，全面改为直接管理模式。