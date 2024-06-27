撤诉中央医院与医生疏忽 女子被令付近13万元费用

原本指新加坡中央医院与妇产科医生疏忽的女子，在审讯第三天决定放弃打官司，被高庭谕令支付她所拖欠的9499元医药费，与辩方的12万元讼费。

朱汉德法官星期四（6月27日）在庭上指出，案件审理至今所出现的证据对诉方不利，代表律师劝起诉人撤销诉讼是明智的决定。

腹痛求医发现输尿管梗塞 左肾仅6％运作功能

《联合早报》日前报道，54岁妇女高菲儿（译音）因间歇性腹痛求医，经检查后发现输尿管梗塞，以致左肾只剩6％的运作功能。高菲儿咨询其他医生后认为，输尿管梗塞是她之前进行的子宫手术所导致的，遂起诉新加坡中央医院和为她操刀的妇产科高级顾问医生陈学崑教授疏忽。

对于诉方决定放弃打官司，新加坡中央医院医务理事会主席鲁班（Ruban Poopalalingam）副教授星期四下午发表媒体声明说，对这样的结果感到满意。“这段日子以来，院方一直给予陈学崑教授支持，并且肯定他的医疗管理。他是一名拥有丰富经验和良好记录的外科医生。”

这起官司于星期二（6月25日）在高庭开审，原定审理九天，但诉方在审讯第三天向法庭表示决定撤销诉讼。《联合早报》联络诉方律师了解撤销诉讼的原因，但至截稿时未得到答复。

审讯揭露，2019年1月4日，高菲儿在中央医院动手术，由陈学崑为她切除子宫、卵巢和输卵管，以解决她的子宫内膜异位症，45分钟的手术过程没发生任何事故。

高菲儿称，她在2019年6月，即完成手术约半年后，开始出现间歇性腹痛，同年12月进行电脑断层扫描后发现左边输尿管梗塞，以致左肾只有6％的运作功能。高菲儿在2020年2月动手术，解决输尿管梗塞问题。

诉方的立场是高菲儿输尿管梗塞的问题，可能是在动子宫切除手术时造成，因为尿管梗塞位置靠近手术范围，而且有可能是为了阻止流血所做的缝扎而导致的。

但辩方驳斥，起诉人事后所咨询的医生没有了解陈学崑所执行的手术详情，就不负责任地做出上述推断；事实上，陈学崑并没在输尿管周围动手术。辩方说：“起诉人被误导，以为自己是医疗疏失行为的受害人，促使她发起官司起诉答辩人。”

医疗案件需掌握事实 律师：理智最终得胜

在处理医疗疏失官司方面有丰富经验的辩方高级律师柯文婷认为，陈学崑在管理起诉人的病情方面表现出色。也在新加坡专科医学院教学的柯文婷与媒体分享，她经常劝诫想为医疗案件给予专家意见的医生，不可在未掌握事实之前就妄下定论，“遗憾的是，这次的案件便发生了这样的事情”。

不过，柯文婷说，她很高兴看到理智最终得胜，起诉人决定撤销诉讼。