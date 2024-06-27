国防部和武装部队擢升仪式 805名军人获擢升

16岁那年，家境不富有的阿南德为了升上新加坡理工学院，申请加入新加坡武装部队—理工学院联合文凭计划，以资助学费。近30年后，他不仅是陆军第六师师长，负责运用科技在战场上提升部队战力，而且更晋升为准将，担起更重要的领导职责。

现年45岁的阿南德上校（Anand S/O Sathi Kumar）星期四（6月27日）在国防部和武装部队人员擢升仪式上，从国防部长黄永宏医生的手中接过擢升证书。

新加坡武装部队—理工学院联合文凭计划（现称新加坡武装部队—理工学院赞助文凭，SAF-Polytechnic Sponsorship）不只解决了阿南德当时的经济困难，还为他的军旅生涯打下坚实基础。他曾在军中担任信号官和情报官，还成功考取计算学的大学文凭。

阿南德受访时说，每隔几年调派不同单位，让他对工作始终保持热情和投入。“这份工作最大的挑战是，有时你需要做出艰难的决定，以实现更美好的未来，但这也意味着必须付出很多努力。”

得知自己获得擢升时，阿南德感到不可思议，他特别感谢妻子多年来的支持。“我和妻子相识32年了……她见证了我的整个人生。她一直是我坚强的后盾，打理好家中一切。”

今年共有805名来自国防部总部、陆军、海军、空军和国防数码防卫与情报军部队的军人升职，包括军官、军事专才和准尉官，涵盖正规与战备军人。所有擢升将在7月1日生效。

当中，空军总长范瑞祥准将擢升为少将，六名上校擢升为准将和海军少将（一星），四名高级准尉长升任总准尉长。

401名国防执行官和文职人员则在星期三（26日）为非制服人员举行的擢升仪式上，获颁擢升证书。

ME5级军事专才郭锦龙（54岁）目前在海军工程与后勤指挥部任职，他将晋升为ME6级军事专才。

当年考完O水准会考后，郭锦龙决定加入海军。他受访时说，那时没有什么宏大的梦想，只想找一份可养家又能帮助升学的工作。“但渐渐地，我爱上了电气控制系统工程师的工作。”

在海军的这些年来，郭锦龙不断自我提升，迄今已考获三个理工学院文凭和一个大学文凭。接下来，他还计划进修教学设计与科技的硕士文凭。明年，他将回到海军学校，这次不是作为教官，而是担任指挥官。

带领新一代成长 塑造海军价值观

“我会继续培养新一代的海军人员，带领他们成长，塑造他们在海军的价值观。”

空军空防作战指挥部指挥组长阮培琳准尉长（46岁）升任高级准尉长，她曾在空军第163中队，负责监督和指导我国空防系统ASTER-30型地对空导弹系统的运作。

她说：“当时团队没有变动，但旧的系统须继续操作，同时新系统的培训也需要逐步进行，这在人员调度上需要细心策划。”

在阮培琳的带领下，第163中队于2020年赢得最佳地面空防系统单位。ASTER-30去年11月取得全面作战能力。

阮培琳的人生座右铭是“活到老，学到老”，而她在人生的每个阶段都不断学习和自我提升。今年1月，她开始在新加坡社科大学攻读跨界学习与领导力（Master in Boundary-Crossing Learning and Leadership）硕士文凭课程，持续精进自己。