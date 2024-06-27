【侧记】爱沙尼亚与冒险精神

我国总统尚达曼刚刚结束了对爱沙尼亚的首次正式访问。对于这个我们建交了31年相对新的朋友，很多人甚至第一次听说，不过也有数十名具有冒险精神的新加坡人，已在这个东北欧小国扎根。

尚达曼总统在抵达塔林当天（6月25日）的晚宴上，刚到现场就与约10名旅居爱沙尼亚的新加坡人交流。他在祝酒词末端，也特意向这些人致意：“致在场的新加坡人，愿你们的冒险精神开拓新天地，也启发其他国人。”

他讲到“冒险精神”这个词时，略有停顿思考，看得出是当下有感而发。

我也有幸在晚宴开始前，和其中一名新加坡留学生陈锭康短暂地聊了几句。26岁的陈锭康两年前来到爱沙尼亚，在塔林大学攻读跨媒体专业。课程用英语授课，因此当陈锭康两年前刚来到爱沙尼亚时，甚至完全不懂爱沙尼亚语。

当年他从理工学院毕业后，先服了兵役，又工作了两年后，才决定继续深造。

“英国和澳大利亚太贵，美国又贵又麻烦，举棋不定的时候，我偶然在一档播客里听到了爱沙尼亚这个国家，听到这里很适合学生，学费也便宜，我就决定来这里了。”

于是，不会任何当地语言，比同班同学大了七八岁的陈锭康，就这样到了塔林，并在此扎根。被问及未来计划时，他坚定地说，想要在当地找一份工作，再生活多几年。

另一名受访的新加坡人是35岁的陈金霞。她六年前从新加坡到爱沙尼亚，入职了一家当地的科技初创企业，不过现在已经离职。

她在盛夏阳光下受访时说，当年她在1月底寒冬中，背着行囊只身来到塔林，甚至整整两个月没有看到绿地。

陈金霞笑道：“我觉得我也很有冒险精神。”

不过，生活在爱沙尼亚对陈金霞来说远算不上冒险。她说，在塔林生活很自由，人们亲近自然也与邻为善，虽然最初交朋友有些难度，但她很快就融入这里的生活。

短短30多年成为数码化程度最高国家之一

爱沙尼亚古老而年轻：这里的文化历史可以追溯到12世纪中世纪时期，但直到1991年，才脱离苏联恢复独立。尚达曼总统在采访中说，和新加坡一样，爱沙尼亚在独立之初，必须做一些大胆的决定、发展一些新的能力，以区别于其他国家。

爱沙尼亚是个古老而年轻的国家，这里的文化历史可以追溯到12世纪中世纪时期，塔林老城也保留着很多中世纪古建筑；直到1991年，爱沙尼亚共和国才脱离苏联，恢复独立。图为塔林老城的维鲁城门（Viru Gate），兴建于14世纪，如今是当地知名地标和旅游景点。（蔡家增摄）

爱沙尼亚选择了数码化，在短短30多年里成为了如今数码化程度最高的国家之一。

在这里，公民可以上网投票、远程就医，公园里也有着免费的高速无线网。陈金霞展示了她在爱沙尼亚的身份证——她可以通过这张小小的卡片，获取几乎所有与自己有关的信息资料，甚至可以在塔林免费搭乘公共交通。

原来，数码化不是等同于一幢幢装载了高科技的高楼大厦，而是融入生活点点滴滴的便利。