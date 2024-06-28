六个人力部管理客工休闲中心 三个8月起交职总运营

36岁孟加拉客工拉曼（Rhaman）在本地工作了14年，目前担任罗厘司机，由于工作地点靠近裕廊西一带的顺利客工休闲俱乐部，所以每天中午都可以到里头的食阁尝到实惠的家乡菜。

他一边用午餐，一边对《联合早报》记者说：“一般上，只有到市区的慕斯达法（Mustafa）商场附近，才能吃到地道的孟加拉咖喱鱼，而我在这里就能吃到，虽然稍微油了一点，但价廉物美。”

这个客工休闲俱乐部由外籍劳工中心（Migrant Workers’ Centre, 简称MWC）运营，MWC由全国职工总会和新加坡全国雇主联合会于2009年共同成立，旨在改善客工的各项福利。

本茱鲁德鲁山和大士南 三休闲中心经营合约为三年

人力部星期五（6月28日）宣布，鉴于职总很了解客工的需求，也拥有顺利客工休闲俱乐部的成功运营经验，人力部将从8月1日起委任职总再经营位于本茱鲁（Penjuru）、德鲁山（Terusan）和大士南的三个客工休闲中心，经营合约为三年。

为确保休闲中心提供的设施和服务对消费能力较低的客工具吸引力，人力部也会向职总发放一笔津贴，以支持休闲中心的运作。不过，职总须确保每年达到访客人数目标，以及实行必要的监管措施和财务与采购程序，才能获得津贴。

职总外籍劳工事务处长林泽秋受访时指出，由MWC运营的顺利客工休闲俱乐部平均每月到访人数超过12万人次，接下来希望能吸引更多人。“职总一直以来关怀客工福利，将继续以客工为中心的方式经营另外三家客工休闲中心，通过职总的服务网络优势，为客工提供更多福利和服务设施。”

他指出，这三家客工休闲中心目前已有运营合作伙伴，接管以后，职总将在不影响现有合作伙伴提供服务的前提下，了解更多客工需求，并探讨增添节假日娱乐演出、健身、培训等多种服务。

人力部计划找更多合作伙伴 运营客工休闲中心

目前，本地共有九个客工休闲中心，其中六个由人力部管理，两个由私人业者经营，一个由MWC经营。

人力部发言人受询时指出，每个客工休闲中心的访客数量，因附近客工宿舍分布等情况而异。目前，本茱鲁、德鲁山和大士南三个客工休闲中心，每月各接待约8万至12万名访客。

人力部接下来还打算寻找更多合作伙伴来运营客工休闲中心，并将对部分中心进行翻新，探讨更有创意的设计理念。其中，位于本茱鲁的客工休闲中心翻新计划将于明年启动，以增添露天啤酒花园、培训楼等设施。

同时，人力部也在研究增设面积更大的休闲中心，以便为客工提供更广泛的服务。