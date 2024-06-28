服役新兵克服惧高 蜕变为突击队精兵

原本惧高的大男孩，在入伍加入突击队后，经过各种训练建立起跳伞的自信，成功蜕变为热爱跳伞的精兵。

在第一突击营担任突击队军官的黄欣荣少尉（Adima Emmanuel Chubike，20岁）接受《联合早报》采访时说，基本空降课程是他入伍一年多以来最难忘的经历，因为这让他克服了惧高症，并逐渐爱上跳伞。

“我想大多全职国民服役人员都没有机会进行固定拉绳式跳伞，这绝对是人生不可多得的体验。在课程期间，我们接受了渐进式训练，以加强我们的自信，让我们最终能从飞机或直升机上进行跳伞。”

他举例说，在空降部队训练设施，他们会进行一些模拟训练，像是从塔台上跳下，以模拟在空中的情况，同时演练各种应急状况。

“我目前已进行了数次的跳伞，现在的我想到跳伞就会很兴奋，并期待每一次能跳伞的机会。”

第一突击营营长郭奕龙中校受访时强调，他们相信在进行逼真的刻苦训练时，能保持高安全标准。

“为此，向其他国家的武装部队学习尤其重要。例如，我们最近引进的MC-6型降落伞，它的下降速度较慢，使跳伞更加安全，有助于减少士兵受伤。

“除了向同行学习外，我们也会利用运动科学和模拟技术，来实现更好和更安全的训练。”

第一突击营连续21年 为武装部队最佳作战单位

第一突击营连续21年夺得新加坡武装部队最佳作战单位奖项，这也是该奖项自1969年设立以来，第一突击营第38次获得这项荣誉。

身为非洲裔新加坡人的黄欣荣，父亲是非洲裔美国人，母亲是新加坡华人。他在本地土生土长，说得一口流利华语。

他以华语说道：“我非常自豪突击队第一营再次获得最佳作战单位……我的部队最近在海外进行了陆军训练和评估，这无疑是我国民服役路程的一个大亮点。”

郭奕龙坦言，作为最佳作战单位的常胜军，难免会面对不能输的压力，但最大的挑战在于如何避免士兵们出现自满心态。至于如何应对这些挑战，他认为向士兵传达当中意义、让他们理解使命以及建立团队精神是关键。“这帮助我稳住军心，而不仅仅是要他们专注于比赛。”

今年共有18个常备和12个战备单位，获得新加坡武装部队“最佳单位”奖项。尚达曼总统和国防部长黄永宏医生，将于下星期一（7月1日）在武装部队军训学院举行的军人节检阅礼上，为这些单位颁奖。

除了第一突击营，今年其他得奖单位还包括：首次获得最佳海事安全单位奖的“坚定号”（RSS Indomitable）、赢得最佳指挥、控制、通讯、电脑及情报（C4I）单位奖的第10 C4I营，以及夺得最佳炮兵单位奖的第24炮兵营。