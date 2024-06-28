空军中队采用非正式红卡制度 鼓励队员有话直说

虽说军中军阶分明，但新加坡武装部队的第142中队采用“非正式红卡制度”，鼓励队员们在反映意见时有话直说。就连指挥官也曾因状态不佳而被下属给予“红卡”禁飞，凸显队内具包容性又开放的交流文化，有助于解决问题和避开安全隐患。

第142中队指挥官黄业晟中校（35岁）接受媒体采访时说，这个非正式红卡制度可说是142中队的独有制度，旨在培养队内守望相助的精神，并在发现问题或提出谏言时能畅所欲言。

有一次，他在应付繁忙的工作日程后，前往参加飞行简报，岂料下属见他状态不佳，对他直言：“长官，我认为你今天不适合飞行。”

他笑说：“不能飞是挺难过的，因为我们一向都很期待能飞。不过，在这个制度下，我尊重队员所提出的意见，将自己从当天的飞行名单中剔除。”

今年获得最佳战斗机中队的第142中队，是继2019年以来，再次获得这项肯定。

护送接获炸弹威胁酷航TR16返回机场 训练都派上用场

142中队军机飞行教练官李哲远上尉（31岁）受访时，追述了去年他驾驶F-15SG型战机，护送接获炸弹威胁的酷航TR16航班返回机场的经历。去年10月，一名澳大利亚男子在客机上做出虚假炸弹威胁，促使空军出动两架战机护航折返新加坡，最终被判监六个月。

“当时，所有训练都派上用场，我们在几分钟内起飞，然后拦截那架飞机，与航班机师建立双向无线电联系，确保他们能服从指令后，护送飞机返回机场。

“事情结束后，我们如释重负，因为机上所有人都安然无恙，非常庆幸这只是一起虚假炸弹威胁。”

谈到家人是否担心他们的安危时，黄业晟坦言，上个月发生F-16型战机坠毁事故后，家人也曾对此表示关切。但他强调，新加坡空军部队一直保持非常高的维修标准，142中队也拥有超过20年无飞行事故的良好安全记录。

“F-15战机本身是相当可靠的飞机，拥有两个引擎、几乎每个系统都有后备。我日前给妻子看了网上有关一架F-15战机只用一边机翼顺利着陆的视频后，她也就放心了。”

调查显示，F-16坠机事故是因机上有两个俯仰速率陀螺仪磨损，导致性能退化，并在战机起飞时失灵。为避免这类情况再次发生，空军部队已进一步维修有关仪器。

142中队武器系统（战斗机）教练官叶迪豪上尉（31岁）认为，由于训练或出国参与演习，队员长时间离家在外，因此家人的理解和关系紧密的团队，是帮助中队达成使命不可或缺的一部分。