国大空出周三下午 鼓励学生参加课外活动

从今年8月的新学年起，新加坡国立大学将减少每个星期三下午的课程安排，让学生有更多时间参与课外活动，了解自己的兴趣和潜能。

国大也将推出一项名为“NUSOne”的新举措，帮助今年入学的大一新生过渡到大学生活，在好好学习的同时，能够享受丰富多彩的学生活动，并掌握未来毕业后所需的技能。

国大协理教务长（综合教育）王文禄副教授星期三（6月26日）在大学校园里举行的记者会上说，新生入学时完成良好的过渡，尽早适应大学教育，将让他们步入高年级时更加得心应手。

今年的国大新生也将参加高等教育衔接计划（Transition to Higher Education Programme），以熟悉学术和非学术领域的基本知识。这项计划整合现有的介绍活动和资源，并推出新的线上课程，帮助学生们加强处理情绪的能力，维持心理健康，同时鼓励他们自己规划个人的学习。

学校也鼓励新生多参加艺术、体育、社区活动和个人发展的工作坊等各种活动，来充实自己学术之外的安排，从而快速适应大学生活。

为了让学生有自主学习的空间，国大大多数学院的课程安排会避开星期三的下午3时至傍晚6时，好让学生们有一个共同时段，去探索感兴趣的各种活动。

国大将更重视学生生活和课外体验

国大常务副校长（学术事务）兼教务长程文耀教授说：“学生生活和体验式学习是国大转型教育不可或缺的部分。通过NUSOne，我们将更重视学生的生活和课外体验。这将加强国大严谨治学和全面教育的特色，培养出全面发展、坚韧不拔和充满活力的人才，让他们在国大学习期间和毕业后都能茁壮成长。我们全力为学生提供所需的空间和资源，以充分发挥他们的潜能。”

开学后将上大三的国大商学院学生吴启光说：“我服完兵役刚进入国大时，必须做出一些调整，比如熟悉大学环境、找到上课地点、适应不同课程的不同教学风格。NUSOne提供这样的指导肯定会很有帮助。我也很高兴这项计划能为我们腾出专门的时间参与体育、艺术和文化活动，这将鼓励我尝试更多新活动。”

明年将建成以体育为主题新宿舍

在明年也就是2025至2026的新学年里，国大将添加一个以体育为主题的新宿舍。宿舍名为“威勇宿舍”（Valour House），意为勇气、力量和坚韧。

国大学生事务处处长何汉杰副教授说，威勇宿舍预计将在明年8月开放，最多可容纳600名住户。这个新宿舍建在国大体育馆旁，旨在为运动员和体育爱好者提供一个有利的环境，让他们发展自己的体育潜能，并涉足新的体育项目或相关活动，不断提升自我。

在新宿舍建成后，国大所有宿舍可容纳的人数将达到1万2500人，这能进一步确保每一名大学生，尤其是升上大一时能够有一年的时间体验住校生活。目前，有近三分之二的一年级本科生申请住校，其中大部分都获分配宿舍。