宝马冲进组屋底层 撞柱“震”醒居民

宝马轿车疑似打滑冲进组屋楼下撞上柱子，有居民被巨响惊醒。建屋局受询时表示，已检查组屋结构，确认安全。

这起车祸发生于星期四（6月27日）早上约7时20分，地点在义顺44街第476A座组屋底层。

《新明日报》记者星期四下午2时走访现场。事发地点的柱子和地面上有明显的黑色胎痕，被车头撞击的墙面也有明显的损毁。

住在事故现场楼上的居民苏小姐（22岁，学生）透露，她早上准备出门时，听到一声巨响，感觉像是有人从高楼往楼下扔重物的声音。

“后来我从窗口探出头，才知道有一辆车冲进了组屋楼下。”

她赶紧下楼查看，看见一名男子躺在地上用手机，身上并无明显外伤。而另一名男子则上了救护车。

居民拉米（33岁，家庭主妇）申诉，她早上被那声巨响惊醒，甚至还感觉到组屋因猛烈的撞击而摇晃了一下。她指过后有看到当局派人来检查。

建屋发展局在回复《新明日报》询问时指出，一辆汽车撞入组屋底层，导致一根柱子和竖井墙壁上出现一些划痕和轻微的抹灰脱落。

“当局已对该区域进行检查，确认了组屋的建筑结构安全。义顺市镇理事会也将进行修复工作，如修补和重新粉刷受损的柱子和墙壁。”

警方和民防部队受询时证实接获报案，事故相信是汽车自行打滑而引起。57岁男驾驶和45岁男乘客在意识清醒下送往邱德拔医院治疗。调查工作仍在进行中。

完整报道，请翻阅2024年6月28日的《新明日报》。