新柔地铁工地发生致命意外 两建筑工人一死一伤

兀兰北新柔地铁工地发生致命工伤事故，两名建筑工人紧急送院，其中一人伤重不治。

陆路交通管理局在答复《联合早报》时说，这起事故发生在星期四（6月27日）上午9时30分左右，工人正在为新柔地铁兀兰北站安装桩承台时，钢筋突然开始晃动，跟着砸中两名工人。

被砸中的两名工人分别为48岁和49岁，他们事后紧急送院，48岁伤者因伤势太重宣告不治。

陆交局指出，工地在案发后已被令暂停施工，在调查的同时，当局也将审查和改进相关安全程序。陆交局目前正在与主承包商五洋建设公司（Penta-Ocean Construction）及相关分包商Interno Engineering合作，为死者家属提供必要协助。另外，当局也在积极协助配合人力部和警方的调查。

人力部透露，死者是48岁的孟加拉籍男子，受雇于Maranatha Contractors Pte. Ltd。他在事故中与另一名工人一起被送医，后者仅受轻伤，现已出院。人力部提醒，工地内应该设计与架设适当的支撑系统来支撑高层结构的钢筋，以策安全。所有参与的工人也应了解并遵守所需的支撑工序。

新加坡警察部队和新加坡民防部队受询时证实了这起事故。警方说，49岁的工人在清醒状态下送医，48岁的工人则在昏迷送院后不治。

民防发言人指出，民防在星期四上午9时50分左右接到来自兀兰9道的求助电话，救护车到场后将两名工人送往兀兰医疗园（Woodland Health Campus）急救。

陆交局工地七个月内发生三起致命意外

这起事故是七个月内在陆交局工地发生的第三起致命意外。2023年12月2日，一名23岁印度工人在裕廊区域线登加站的工地上，被混凝土泵车底盘和伸缩托架夹住后，不幸身亡。今年1月4日，一名27岁缅甸客工在地铁裕廊区域线玉宝（Gek Poh）地铁站施工时，不慎从未完成的平台坠下，伤重不治。

2017年，时任总理的李显龙定下目标，要在2028年前实现工伤意外死亡率降至每10万人少于1的目标。

2023年，本地有36人因工伤意外死亡，比2022年的46人少了两成以上。这也意味着我国去年的工伤意外死亡率，在每10万名雇员中有0.99人，提前达成目标。

针对新柔地铁工地致命事故的调查目前还在进行中。