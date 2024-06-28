辅助犬将可进出公共场所 为体障者听障者提供帮助

目前，导盲犬可进出本地公共场所，包括上公共交通工具，但助听犬和行动辅助犬等却不行。为加强包容举措，进一步帮助需要辅助犬的体障者和听障者，政府将从今年逐步开始，让辅助犬与导盲犬一样，在公众场所出入。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期五（6月28日）在慈善组织“K9辅助犬”（K9Assistance）的答谢宴上致辞时说，导盲犬能够帮助视障者独立生活，目前也被允准进出公共交通、有营业执照的食肆及组屋；其实，其他类型的辅助犬也给残障人士极大帮助。为此，政府也将让体障者及失聪和重听者的辅助犬进出这些场所。

建屋局将准残障者 组屋饲养辅助犬

他说，接下来几周，新加坡回教理事会（MUIS）将修订2019年针对导盲犬的宗教指导原则，将为体障、视障人士、听障和失聪人士提供支持的辅助犬也包括在内。建屋发展局也将允许这些残障人士，在组屋单位内饲养辅助犬。

陆路交通管理局和食品局等机构也在探讨实施这项措施的相关细节，将会在日后公布。

“K9辅助犬”执行长邱美美告诉《联合早报》，已有约30名患不同残疾的人士向他们表明想申请辅助犬，而“K9辅助犬”已开始在澳大利亚等地物色适合担任辅助犬的犬种。常见的辅助犬品种包括拉布拉多猎犬（Labrador Retriever）和拉布拉多贵宾狗（Labradoodle）。

在星期五的活动上，“K9辅助犬”介绍了本地首只辅助犬大使斯恩娜（Sienna）。这只拉布拉多猎犬来自澳洲，两个星期前来到新加坡。它在训练员的带领下，向活动出席者展现辅助犬如何执行一些任务。例如，帮助体障者从抽屉取出医药包，以及在听到门铃响后，向听障者通知情况并带领他到对应的门口等。

“K9辅助犬”说，他们将让斯恩娜参与外展和教育工作，并通过它的示范，向学校等利益相关机构等群体介绍辅助犬能为残障者带来的帮助，进而提高社会对辅助犬的认识。

“K9辅助犬”董事会主席周球耀说，他们希望与当局继续探讨，让自闭症辅助犬也包括在这个举措的范围内。