醉酒闹事踢警员 前女房屋经纪上诉失败监16周罚1500元

前女房地产经纪被指醉酒闹事踢警员，她不服被判罪成，须坐牢16周及支付1500元罚款，星期五（6月28日）上诉至高庭但被驳回。

施奇恩法官考虑了控辩双方的陈词后认为，有充分证据显示被告事发时抬腿踢伤一名警员，而非她所称的只是一度失去平衡并且没有踢人。

被告周舒婷（译音，36岁）面对两项控状，指她于2017年8月13日下午，在牛车水一带的皮克林宾乐雅臻选酒店（ParkRoyal on Pickering）三楼停车场，踢伤警员大腿，以及在公共场所做出失检行为。不认罪的周舒婷在国家法院受审后被裁定罪成，去年11月被判坐牢16周和罚款1500元。

审讯揭露，案发当天，周舒婷前去酒店参加亲戚的婚礼，她在婚宴上喝了七八杯红酒。婚礼结束后，已喝醉的周舒婷前往停车场取车，在她准备驶出停车场的时候，车子撞上另一辆车。

撞车事故惊动酒店保安人员赶去停车场，周舒婷的亲友也前去查看情况。随后，接获酒店通报的六名警员抵达现场，并且将在停车场哭喊大闹的周舒婷逮捕。

由于周舒婷的手机在逮捕过程中掉落到地上，警员道菲弯下身子准备捡起手机。控方指周舒婷这时候抬起右腿往道菲的右腿踢下去，并且大声喊了一句“不要！”。

另一名警员所佩戴的随身摄像机拍到周舒婷抬腿，但没拍到她踢人。摄像视频也揭露周舒婷当时情绪激动，不断大声哭闹，过程中也对警员呛声说“你逮捕我啊”“我没做错事”等。右边大腿被踢伤的道菲事后到医院求医。

不承认踢伤警员的周舒婷针对罪成与刑罚上诉至高庭。她通过代表律师称，自己当时是有抬起右腿，但那只是因为她一时失去平衡，想要重新站稳脚步，而不是要踢任何人。她承认自己说话大声，但不算是闹事，她在警方抵达现场后也遵从警员的指示。

法官：被告声称抬腿是因失去平衡说辞不可信

不过，施奇恩法官认为，综合不同证据包括警员道菲的证词与摄像机视频，周舒婷声称自己抬起腿是因为失去平衡的说辞不可信。尽管周舒婷当时喝得非常醉，但她还能辨识被她踢伤的道菲是一名警员。法官不认为对周舒婷的裁决有误，为此决定维持原判和现有刑罚。

辩方律师在法官驳回上诉后，以周舒婷有一个两岁孩子和须处理个人事务为由，要求让她四周后才入狱服刑，获得法官批准。原本当房地产经纪的周舒婷早前被判刑后，已无法更新她的经纪执照。