不满儿子被踢伤下体 男子拳打六岁童脸颊

心疼七岁儿子被踢下体，53岁父亲为儿子出头，见到六岁同学就一拳打过去，把后者打到失衡倒地。因为一时的冲动，父亲如今被控蓄意伤人罪，可能换来牢狱之灾。

被告麦伟安（译音）星期五（6月28日）在国家法院承认一项蓄意伤人罪，指他对一名六岁男童动粗，拳打对方脸颊。法官须时间斟酌刑罚，因此把案子展延至7月18日下判。

根据案情，受害男童是一家语言学校的学生，与被告的儿子是同学。为保护受害者，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料，包括事发地点。

案情显示，2023年10月18日晚上9时，被告开车载妻子接儿子下课。儿子上车后申诉被同学踢，并称下体因此感觉疼痛。

被告停车查看儿子，发现儿子下体发红后折返，要妻子向老师和涉案同学讨个说法。不过，妻子并无法从两人口中了解事情的来龙去脉。

被告得知后决定亲自责问校方。他来到学校，看到受害男童和他的祖母正要离开。被告于是上前质问男童是否踢了自己的儿子，并在男童反应过来之前，一拳朝他的脸上打去。

庭上并未透露受害男童与踢伤被告儿子的同学是否同一人。

根据庭上播放的学校电眼画面，男童无预警被打后踉跄倒地。祖母见状立即扶起男童查看情况。

男童事后到综合诊疗所求医，医生检查后认为他的情况良好，无须住院，但被转介去看心理医生及骨科医生。

被告赔440元医药费 案展7月18日下判

庭上透露，被告已向受害男童的父母作出约440元的医疗赔偿。

控方指出，被告攻击受害者脆弱的部分，用力过猛，导致男童后仰倒地，幸好祖母当时牵着男童的手，男童才不至于撞到头。

被告求情时称，他看到儿子脆弱部位受伤，又得不到任何解释，才会情绪失控对男童动粗，如今感到后悔。他也想向男童和他的父母道歉，称自己无意打倒对方，恳求法官从轻发落。

案展7月18日下判。