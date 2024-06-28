力推本地文化遗产 旅游业先锋获颁终身成就奖

从早期纯粹负责推广新加坡的旅游促进局，到今日积极参与我国旅游项目发展的新加坡旅游局，旅游业先锋李张秀虹在旅游局任职的26年间，大力推广新加坡的文化遗产作为独特卖点，也倡导保留牛车水和小印度等历史街区，以及保留赞美广场（CHIJMES）和莱佛士酒店等历史建筑，也把古朴驳船带回到新加坡河。

现年82岁的李张秀虹也是建国总理李光耀幼弟李祥耀医生的太太，她在今年的新加坡旅游业大奖中，荣获最高荣誉的“终身成就奖”，以表彰她对旅游业的杰出贡献。

李张秀虹1978年加入当时的新加坡旅游促进局，出任市场总监。六年后，她领导新成立的旅游产品发展部，并在1994年至2004年出任旅游局特殊业务／咨询单位高级署长。2004年退休后，她继续负责圣淘沙南部岛屿发展计划，并于2008年7月31日卸任。

虽然已退休多年，但李张秀虹还是对旅游业充满热忱。她受访时指出，自己刚加入当时的新加坡旅游促进局时，这个机构的主要任务只是推广新加坡，并未直接参与旅游项目的发展工作。

“我刚入行时，市政区、牛车水、小印度、阿拉伯街等的发展仍处于未确定或未知中。因为当时新加坡正处于发展阶段，当时的当务之急是为人民提供妥善的住所、建造房屋和厕所等。”

但她努力不懈地推动历史街区和历史建筑的保留和翻新，也促成了鱼尾狮塑像的搬迁，在保留新加坡文化遗产方面，留下了不可磨灭的印记。

李张秀虹说，旅游业今非昔比，不仅竞争更大，面临的挑战也更多，若要继续吸引游客，新加坡必须先人一步。

她也认为，新加坡干净、绿色和安全的环境是吸引游客的重要因素。这样的生活环境对许多国人来说看似理所当然，却是很多国家无法提供的条件，因此这是我国必须维持的优势。

NEON集团执行主席兼首席执行官陈益智与团队致力于引入世界级的互动体验，包括《侏罗纪公园》和《阿凡达》等，以满足消费者变幻莫测的需求。（李姿仪摄）

NEON首席执行官陈益智获颁杰出旅游企业家奖

今年的另一名得奖者是NEON集团执行主席兼首席执行官陈益智，获颁“杰出旅游企业家奖”。

NEON集团是一家专门打造互动体验的公司，它也是在滨海湾花园展出的《阿凡达世界：全新体验》的主办者。那次的展览共迎来了约260万访客人次，当中有八成是外国游客。

公司也将在下个月和今年第四季，分别举办以已故法国印象派大师莫奈为主题的展览，以及《哈利波特：魔法幻境》沉浸式体验。

陈益智受访时说，要将这些世界级的体验带到新加坡并不容易，毕竟新加坡是一个很小的市场，但这类互动型的体验是满足当今消费者需求的关键。

他说：“科技改变了我们的生活，带来了即时满足的文化。现在人们更加没有耐心，注意力时间变得更短，所以一切都必须即时，体验因此不能再是静态的形式。”

如今消费者接触的事物更广泛，也更渴望得到即时的满足感。因此，要跟上消费者的步伐，以及他们偏好的改变，是主要挑战之一。

他强调，若要持续吸引游客，我国旅游业须继续保持质量、基础设施，以及服务的水准。