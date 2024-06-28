力推本地文化遗产 旅游业先锋获颁终身成就奖

从早期纯粹负责推广新加坡的旅游促进局，到今日积极参与我国旅游项目发展的新加坡旅游局，旅游业先锋李张秀虹在旅游局任职的26年间，大力推广新加坡的文化遗产作为独特卖点，也倡导保留牛车水和小印度等历史街区，以及保留赞美广场（CHIJMES）和莱佛士酒店等历史建筑，也把古朴驳船带回到新加坡河。
现年82岁的李张秀虹也是建国总理李光耀幼弟李祥耀医生的太太，她在今年的新加坡旅游业大奖中，荣获最高荣誉的“终身成就奖”，以表彰她对旅游业的杰出贡献。
李张秀虹1978年加入当时的新加坡旅游促进局，出任市场总监。六年后，她领导新成立的旅游产品发展部，并在1994年至2004年出任旅游局特殊业务／咨询单位高级署长。2004年退休后，她继续负责圣淘沙南部岛屿发展计划，并于2008年7月31日卸任。
虽然已退休多年，但李张秀虹还是对旅游业充满热忱。她受访时指出，自己刚加入当时的新加坡旅游促进局时，这个机构的主要任务只是推广新加坡，并未直接参与旅游项目的发展工作。
“我刚入行时，市政区、牛车水、小印度、阿拉伯街等的发展仍处于未确定或未知中。因为当时新加坡正处于发展阶段，当时的当务之急是为人民提供妥善的住所、建造房屋和厕所等。”
但她努力不懈地推动历史街区和历史建筑的保留和翻新，也促成了鱼尾狮塑像的搬迁，在保留新加坡文化遗产方面，留下了不可磨灭的印记。
李张秀虹说，旅游业今非昔比，不仅竞争更大，面临的挑战也更多，若要继续吸引游客，新加坡必须先人一步。
她也认为，新加坡干净、绿色和安全的环境是吸引游客的重要因素。这样的生活环境对许多国人来说看似理所当然，却是很多国家无法提供的条件，因此这是我国必须维持的优势。
NEON首席执行官陈益智获颁杰出旅游企业家奖
今年的另一名得奖者是NEON集团执行主席兼首席执行官陈益智，获颁“杰出旅游企业家奖”。
NEON集团是一家专门打造互动体验的公司，它也是在滨海湾花园展出的《阿凡达世界：全新体验》的主办者。那次的展览共迎来了约260万访客人次，当中有八成是外国游客。
公司也将在下个月和今年第四季，分别举办以已故法国印象派大师莫奈为主题的展览，以及《哈利波特：魔法幻境》沉浸式体验。
陈益智受访时说，要将这些世界级的体验带到新加坡并不容易，毕竟新加坡是一个很小的市场，但这类互动型的体验是满足当今消费者需求的关键。
他说：“科技改变了我们的生活，带来了即时满足的文化。现在人们更加没有耐心，注意力时间变得更短，所以一切都必须即时，体验因此不能再是静态的形式。”
如今消费者接触的事物更广泛，也更渴望得到即时的满足感。因此，要跟上消费者的步伐，以及他们偏好的改变，是主要挑战之一。
他强调，若要持续吸引游客，我国旅游业须继续保持质量、基础设施，以及服务的水准。