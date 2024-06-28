图管局携手三家本土家具企业 营造居家阅读空间

国家图书馆管理局与三家本土家具企业合作，携手为读者营造更舒适的静心阅读空间，提升阅读体验，以鼓励人们多沉浸在文字与知识的海洋中。

图管局星期五（6月28日） 联合新加坡企业发展局推出“社群接管”（Community TakeOver）计划，开放图书馆空间，让企业伙伴能借用空间展示它们的产品和服务，同时为读者营造一个更舒适的阅读环境。

目前，图管局与三家本土家具品牌合作，在选定的图书馆区域摆放沙发、扶手椅、咖啡桌和其他本地设计的家具，供读者使用。

在实龙岗公共图书馆宽敞明亮的落地窗前，沙发与家具公司HomestoLife为读者布置了类似客厅的家居，L形的布沙发配上简约的木茶几，创造了一个轻松舒适，略带慵懒的阅读氛围。

其他参与计划的本土品牌也包括负责中央公共图书馆的家具公司ipse ipsa ipsum，以及负责裕廊西公共图书馆的家具公司FortyTwo。

中央公共图书馆内由家具公司ipse ipsa ipsum布置的阅读空间摆放了设计独特的黑色座椅，它们都是用再生材料制作而成的。（国家图书馆管理局提供）

沙发与家具公司Homestolife总经理潘美琪受访时说：“我们观察到很多人已经和书籍产生了一定的距离，所以想把家具带进图书馆，希望制造一个很有气氛、很舒适的空间，让大家重拾阅读。”

优先考虑本土企业或志愿团体

谈及选择合作企业的考量，图管局规划与发展副处长陈伟明指出，最好是本地土生土长的企业，或是一些志愿团体，有一些比较新加坡式概念或元素的企业会获优先考虑。

他说：“希望通过合作，让我们的读者认识这些不同的企业，也让他们觉得焕然一新。这是一个双赢的合作方案。”

下月启动图书捐赠慈善活动“开卷有益”

另外，图管局也将在来临的7月1日至31日启动今年的图书捐赠慈善活动“开卷有益”（Read for Books）。

在此期间，每10名参与活动的读者只须阅读超过15分钟，图管局将向需要帮助的群体，例如儿童启蒙阅读计划（kidsREAD）的孩子捐赠一本或等值书籍。

欲参与“开卷有益”的公众可上网了解详情，并拍下阅读时的照片。

“开卷有益”慈善活动从2016年开始举办，去年吸引42万人参加，其中还包括来自马来西亚和日本的参与者。