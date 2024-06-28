本区域暴力恐怖威胁仍在 尚穆根：我国须时刻保持警惕

马来西亚政府上周末在柔佛等地逮捕八名与恐怖组织激进分子有联系的嫌犯，说明恐怖主义在本区域的威胁仍然很大。虽然目前并未发现针对新加坡的具体威胁，但内政部长兼律政部长尚穆根提醒，我国的安全与邻国息息相关，人们应时刻保持警惕。

尚穆根星期五（6月28日）下午针对马国近日的恐怖主义事件接受媒体采访时说，伊斯兰国组织（ISIS）的暴力意识形态继续在这个区域获得共鸣，并得到虚拟支持者网络的推动，极端主义论述也导致许多个人激进化。

“只要这些意识形态继续存在，就会继续引发袭击事件。我们的安全与马来西亚的安全密切相关。由于两国距离很近，马来西亚发生的事情将对我国的安全造成影响。”

5月17日凌晨，一名男子拉丁（Radin Luqman）持刀闯入乌鲁地南（Ulu Tiram）警察局，并砍死一名警员。他夺走警枪后，开枪打死第二名警员，随后被另一名警察击毙。马来西亚政府于上星期六（22日）在全国多地逮捕八名嫌犯，他们与伊国组织激进分子皆有联系。当局指这些嫌犯的袭击目标包括国家元首苏丹依布拉欣、首相安华，以及政府和警方高层。

尚穆根指出，乌鲁地南警察局的袭击者携带着装满金属片和其他物品，如胸前穿着的防弹背心，显示袭击者早有预谋。他采用的武器包括大砍刀（machete），说明恐怖主义分子可利用这些可轻易获得的武器发动袭击，世界各地都出现这种情况，包括用车子撞倒行人。

伊国组织意识形态 在本区域相当盛行

问及马国近日事态发展，是否影响他对我国恐怖威胁的评估，尚穆根指出，新加坡内部安全局（ISD）都有做定期评估，这些事件虽然是必须考虑的因素，但并非完全出乎意料。

“如果你环顾整个区域，伊国组织意识形态在许多国家都很盛行，必须在那个背景下看待问题。”

尚穆根说，虽然我国还未发现针对新加坡的具体威胁，但对恐怖主义威胁一贯采取零容忍政策。自2015年以来，我国总共发现50名自我激进化的个人，其中包括38名新加坡人和12名外国人，他们已在内部安全法下接到限制令或拘留令。

新柔长堤星期五庆祝长堤启用100周年，新柔地铁系统（RTS）也将在2026年底通车。对于如何在与马国扩大互联互通之际确保我国的安全，尚穆根说，移民与关卡局为了保护边境安全，在通关处谨慎进行安检工作，这在一些时候导致等候时间变长，他希望人们明白当中涉及严重的安保考量。

此外，新加坡与包括马来西亚政治部（Malaysian Special Branch）在内的各个跨国伙伴，一直展开密切的合作和情报共享。这对于应对当前和新威胁至关重要，新马两国的安全部门一向来保持密切联系，并将继续携手合作。