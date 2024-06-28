伪造单据骗建筑公司近千万元 男子判监六年又一个月

自称“五匹狼”的五名男子伪造分包商单据，几个月内欺骗一家建筑公司付款967万余元，从中获利近80万元的其中一人认罪后判监六年又一个月。

被告廖利明（58岁）共面对85项欺骗、伪造文件，以及抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等控状。他星期五（6月28日）承认其中17项，余项交由法官下判时一并考虑。

这起案件发生在2016年3月至8月间，贪污调查局在2017年接获匿名投诉，指Civil Tech有一组自称“五匹狼”（Wolf of Five）的前雇员和商业伙伴，以伪造收款单据的手段，让Civil Tech发放完工付款给分包商。事实上，有关分包商根本没有为Civil Tech执行任何建筑项目。

Civil Tech是一家建筑公司，案发期间是樟宜机场第五搭客大厦建筑工程的分包商。被告当时是公司的项目经理，另外四匹“狼”是财务经理陈振泉（42岁）、项目总监温国平（44岁）和颜国量（45岁），以及另一工程公司Global Civil Engineering的董事黄锡庆（45岁）。

不满老板未付花红 四人想诡计骗公司

调查显示，2016年初，被告、陈振泉、温国平和颜国量不满公司老板没有支付原本承诺的花红，而且主管财务的陈振泉知道，公司拥有足够资金支付花红。

四人于是连同黄锡庆想出欺骗公司钱的诡计。黄锡庆通过他名下的两家公司，以分包商的身份发出假单据给Civil Tech，向后者为“工作项目”收钱。

另外，温国平找了另一个分包商Hua Rong，与他们串谋发假单据给公司。陈振泉会留意公司的资金流动，确保公司户头有足够现金付款。

在Civil Tech付款后，为了避免大量资金流动引人怀疑，陈振泉等人特地再找其他分包商合作，让他们也发假单据给黄锡庆的两家公司，以此手段从两家公司的银行户头取出赃款。协助转移赃款的分包商可从中获得一些抽成。

被告当时在温国平的邀请下加入计划，前后签署九份由分包商发出的付款凭证，涉及约756万1563元。他间中也找来一名分包商合作。

Civil Tech在2016年3月至6月间被骗支付967万6534元给分包商。公司老板后来发现骗局，追回约500万元，但仍损失约467万余元。

控方指出，虽然被告与陈振泉职位不同，但仍在计划中扮演重要角色，并从中获利近80万元，因此建议法官判他坐牢七年又一个月。

被告律师求情时说，被告并非策划者，也不是确保骗局顺利进行和追踪资金的人，他仅被动地听从指示，罪责较小。被告已赔偿其中66万元，并在接受调查时上缴价值约6万4000元的两支劳力士表。

陈振泉早前已被判坐牢七年又七个月，其余三人的案件仍在审理中。