【茶水间三问】马来西亚新鲜榴梿、范冰冰、麦加朝圣

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）中国批准进口马国新鲜榴梿，榴梿市场越来越卷？

中国总理李强今年6月访问马来西亚时，两国签署了“马国鲜果榴梿输华植物检疫要求议定书”，允许马国新鲜榴梿出口到中国。中国是全球最大的榴梿进口国，每年的进口量占全球榴梿产量超过八成。因此，一些人担心，榴梿的价格是否会水涨船高。

2）范冰冰担任马六甲旅游大使为何惹争议？

近日，中国女星范冰冰受马来西亚马六甲州政府委任为旅游年亲善大使。从6月14日至16日，范冰冰到马六甲游玩，并与粉丝见面。这次活动在中国带动了搜索马六甲的热潮，两天内，网民在微信上搜索“马六甲”的次数就高达3亿次，“范冰冰”的搜索次数更是超过7亿次。虽然范冰冰掀起了热潮，但不少民众批评她与马六甲没有关联，并质疑州政府为何不委任马国艺人为旅游亲善大使。

3）今年麦加朝圣死亡人数为何激增？

今年有将近200万名回教徒到沙特阿拉伯的麦加朝圣，不过当地天气实在太热，气温高达51.8摄氏度，导致超过1300名朝圣者热死，其中超过八成未获得官方许可。沙特每年会根据各国的回教徒人口分配朝圣名额，申请者再通过抽签决定能否获得名额。今年有高达40万人没有获得官方许可到麦加朝圣。

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