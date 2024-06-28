放百鸽庆长堤百岁 黄总理盼新马未来百年再续合作共赢

新加坡和马来西亚正在许多方面合作，包括卫生、教育、文化与贸易，以及数码经济和可再生能源等新兴领域。总理兼财政部长黄循财在社交媒体发文祝贺新柔长堤启用100周年时说，他期待未来同马国展开更多互惠双赢的项目。

连接新加坡兀兰和马来西亚柔佛州新山的新柔长堤，星期五（6月28日）上午在新柔长堤零公里处举行鸽子放飞仪式，庆祝长堤启用100周年。

黄总理同日下午在社媒发文说：“今天我们庆祝长堤的百岁生日。过去100年，长堤一直是两地人民之间的纽带，我期待在接下来的100年，继续加强双边的联系与关系。”

新柔长堤是世界上最繁忙的关卡，每天有约25万人至40万人越堤工作、学习、休闲或购物。遇到长周末时，过关人数可超过50万人。新柔长堤的零公里处位于柔佛海峡中央，是新加坡和马来西亚的边界，也是1920年4月24日，当时的柔佛苏丹依布拉欣和海峡殖民地总督基里玛为新柔长堤奠基的位置。

代表我国参加鸽子放飞仪式的是外交部长维文医生，代表柔佛的是摄政王东姑依斯迈和州务大臣翁哈菲兹。为长堤奠基的依布拉欣苏丹是东姑依斯迈的高祖父。

仪式上午9时准时开始，双方代表签署庆祝长堤100周年的纪念牌和互换纪念品后，维文和翁哈菲兹各持绳子将装有100只鸽子的金属笼子打开，让象征和平的鸽子飞翔在长堤上空。为了避免给新柔长堤造成更严重的拥堵，仪式只历时10分钟。

长堤象征两地独特亲情 记忆不可磨灭

维文下午也在脸书贴文说，长堤象征了两地独特的亲情、友情和历史交织，对于一代又一代每天都要穿越这个世界上最繁忙陆路口岸之一的新马人民来说，是不可磨灭的记忆。

他说：“我要感谢柔佛摄政王东姑依斯迈和柔佛州务大臣翁哈菲兹，主持了长堤百年庆祝活动，也向翁哈菲兹表示祝贺，感谢他为改善所有长堤用户的体验，所做的不懈努力。”

维文也说，随着新马关系不断加深和蓬勃发展，两国将继续努力，进一步改善通关体验。他期待新柔地铁早日完工，以及柔新经济特区顺利开发。

根据马国媒体报道，翁哈菲兹随后到新山武吉盛荣（Bukit Senyum）的柔佛名人博物馆参观新柔长堤100周年展览，并在受访时指出，新柔长堤象征两地百年来的共同遗产与合作，它不仅仅是一座桥，也体现了两国之间牢固而持久的关系。

他说，庆祝活动代表新马两国的密切友谊与团结。他也认为两国人民的共同愿望是非常明晰的，就是要看到两地有更多经济与文化交流。

为了举行庆祝仪式，新柔长堤上午关闭了从兀兰前往新山的一条车道，造成一些交通拥堵。翁哈菲兹受访时还为此表达歉意。

翁哈菲兹下午也到兀兰民事中心，同文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉一起，为题为“新柔长堤、百年之情”的展览主持推介。