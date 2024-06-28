第三季住家电价涨0.3% 短期内料不会大幅下降

今年第三季度的住家电价回涨0.3%，至每千瓦时29.88分，几乎回到今年首季的价位。专家分析，由于天然气价格较高，加上本地批发电力市场出现波动，预计短期内电价不会大幅下降。

新加坡能源集团星期五（6月28日）公布最新电价，不包含消费税，7月1日至9月30日第三季的住家电价，每千瓦时上调0.09分，从目前的29.79分增至29.88分。

文告指出，电价上调是因为能源成本增加。住在三房式组屋的家庭，平均每月电费将增加0.26元（不含消费税），四房式组屋单位则平均增加0.35元。

本地电价涵盖四个部分，即能源成本、网络成本、市场支援服务费，以及市场管理与电力系统运作费。今年第三季，能源成本和网络成本分别占受管制电价的77.4%和21.6%。其中，能源成本每千瓦时比上个季度多0.09分，达到23.12分。

天然气价格仍然较高 本地缺乏持续稳定低价电力供应

新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所能源转型主任布罗德斯托克博士（David Broadstock）受访时说，能源价格上涨背后有几个因素，其中包括天然气价格仍然较高，从1月份左右就显示出持续上涨的迹象。

“近期，国内的批发电价也出现了一些明显的日内波动。虽然这种规模的波动不是很频繁，但却表明本地电力市场目前没有持续且稳定的低价电力供应，所以电价在短期内不太可能大幅下降。”

他指出，由于今年碳税也开始调高，电力生产商和零售商可能会将其中的一些影响转嫁给消费者。

“根据总理公署国家气候变化秘书处（National Climate Change Secretariat）预计，每吨二氧化碳当量（tCO2e）税收增加5元，电价可能上涨1%，如今碳税已经上涨至25元，也就是电价比起不征收碳税时将高出5%左右。”

然而布罗德斯托克认为，电价因碳税增加而上涨不是件坏事。因为征税的目的是为了解决能源消耗造成的环境破坏，这也代表我们向创新的低碳能源解决方案，迈出更大的一步。

财政部：政府继续为95万户组屋家庭发放回扣

财政部星期五也发文告说，政府7月将继续为超过95万户组屋家庭派发水电费回扣（U-Save Rebates）和服务与杂费（S&CC）回扣，这笔回扣是消费税补助券（GSTV）以及定心与援助配套的一部分，是政府在新财政年发放的第二轮回扣。

符合条件的家庭在2024财年将获得高达950元回扣，这相当于平常水电费回扣的2.5倍。水电费和杂费回扣定于4月、7月、10月及隔年1月发放。

文告指出，这些回扣可帮助中低收入家庭支付消费税及补贴生活费。例如，一房或二房式组屋住户可抵消约八个月的水电费；三房或四房式住户则可抵消约四个月的水电费。

符合条件的家庭将在2024财年总共获得最多四个月的服务与杂费回扣，包括明年1月发放的一次性半个月服务与杂费回扣。

另外，城市能源也宣布调高下一季的煤气价，不包含消费税，从目前的每千瓦时23.12分上涨至23.42分。