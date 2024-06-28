南中生将“不孝”喻为病毒 “与声剧来”比赛获创意奖

将“不孝”比喻为在年轻人之间蔓延的病毒，参加“与声剧来”中文广播剧创作比赛的三名学生希望可以通过天马行空的科幻剧情，让年轻人产生共鸣和反思自己的行为，给予父母更多的尊重和关注。

由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办，圣婴中学协办的“与声剧来”中文广播剧创作比赛，今年迈入第十个年头。比赛沿用去年的参赛题目形式，给学生提供三种主题选择，包括特定主题“十年”，预设对白“你不记得我了吗?”以及特选音效“心跳声”。

今年第二次参赛的南洋女子中学校中四学生吴靓羽（16岁）说，去年写的剧本没有很深刻的含义，为了弥补遗憾，今年和同学丁子芙和孙嘉泽一起创作名为《末日来袭：傀儡病毒》的剧本。

这个获得创意奖的科幻剧本，带出时下年轻人对父母冷漠和不耐烦的态度，当主人公对父亲有不孝行为时，父亲就会变成僵尸，并需要他来照顾饮食起居，身份变相地对调。

颜晓芳：参与学校数量为历年最高 学生写作能力也越来越好

今年的比赛共吸引来自62所学府的660名学生参赛。除了获得前三甲的队伍以外，共有24名来自八所学校的学生获颁优秀剧本奖和创意剧本奖。

比赛颁奖典礼于星期五（6月28日）在新报业媒体报业中心礼堂举行。出席颁奖礼的教育部兼人力部政务部长颜晓芳致辞时指出，十年来参加这一活动的学生人数已超过1万5000人。

同时担任推广华文学习委员会主席的颜晓芳说：“参与本次比赛的学校是十年来最多的一次。据比赛评审反映，今年的参赛作品水平都很高，可见参赛的学生不只创意十足，写作能力也越来越好。”

担任比赛评审之一的UFM100.3 DJ詹靖禾说，今年参赛作品的主题和剧情不仅天马行空，也有更多学生关注和探讨社会课题，包括生育和亲子问题。

《B计划》剧本获第一：以备孕夫妇视角呼吁关注我国生育率下降

来自林景中学的曾之涵（15岁）、黄敏恩（17岁）和卢舒琪（15岁），凭借剧本《B计划》在290份参赛作品中脱颖而出，获得第一名。

以一对花了十年时间备孕的夫妇为视角，她们希望通过剧本引发更多对我国生育率下降的关注，呼吁人们不要因为有太多顾虑而错过了最佳的生育年龄。

曾之涵说：“这个课题比较沉重，再加上我们还没到生育年龄，所以需要向老师和亲戚了解生育的过程和心境。”

比赛主办方在今年1月和3月之间，为参赛学生举办和广播剧本创作相关的工作坊和培训营，也为教师开办培训班，帮助他们通过广播剧和剧本创作激发学生们对华文的兴趣。

七部获得前三甲和优秀剧本奖的剧本已经制作成广播剧，将在今年7月至8月于电台UFM100.3播出。