198学生获颁工程与科技奖学金 激励青年投身工科领域

来自莱佛士书院高中部的许善钧（17岁）自幼受从事航空业的父亲影响，积极参加航空展，热爱探索各种型号的飞机。

她原本梦想成为飞行员，但因患有轻度地中海贫血症，梦想无法实现。虽然感到沮丧，但最终她意识到即使不能飞行，仍然可以投身航空航天领域，以另一种方式圆梦。

共有198名学生星期五（6月28日）获颁教育部的工程与科技奖学金（Engineering and Tech Programme Scholarship），许善钧是其中一人。

她受访说：“近年来，航空运输也是重要的温室气体排放源之一。因此，我希望未来能在航空工程的可持续发展方面尽一分力，以帮助保护环境。”

来自新加坡国立大学附属数理中学的严礼宏（16岁），也是奖学金得主之一。他憧憬未来从事生物工程，专注于医学创新，尤其对研发新药充满兴趣。

他受访说：“去年我参与了新加坡科技研究局（A*STAR）的研究项目，我们利用计算机研发新型抗癌药物。工程学与生物学的结合深深吸引着我，因为这一领域有望解决复杂的医学挑战并改善人类生活。”

教育部兼人力部政务部长颜晓芳受邀出席星期五的活动，并担任颁奖仪式嘉宾。她致辞时鼓励学生善用实习计划。

与逾25私营部门及政府机构合作 为学生提供实习机会等

“我们与超过25家私营部门和政府机构合作，为学生提供宝贵的学习经验和实习机会。这些合作不仅为学生提供了有意义的经验，还有助于他们深入了解工程行业，并激发他们的兴趣。”

教育部去年推出的工程与科技奖学金每年颁发给200名新加坡公民学生，旨在加强科学、技术、工程与数学（STEM）教育，鼓励更多人投身STEM行业。

有志朝数理与工程发展的初级学院和高中生，可申请新的工程与科技奖学金，参加工作坊并到企业实习，加深对这个领域的认识。

与其他颁发给高中生的教育部奖学金相同，工程与科技奖学金每年资助学生在初院和高中的学费，顶限为2400元，另加1000元生活费，为期两年。