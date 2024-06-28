15万元新补助金 支持本地作者和翻译员进行创作

本地作者和翻译员将能够申请一项新的补助金，协助出版他们的作品。

提供补助金的是新加坡版权许可与管理协会（Copyright Licensing and Administration Society of Singapore，简称CLASS）及新加坡书籍理事会（Singapore Book Council，简称SBC）。两家机构承诺在三年内提供15万元补助金，每年会发出多达5万元。

根据计划，新加坡公民和永久居民将能提出申请，作品必须以新加坡的四种官方语文来创作，即英文、华文、马来文和淡米尔文。

名为“Writers+ Grant”的补助金，旨在支持本地作者和翻译员追求创作梦想，让本地文坛茁壮起来。补助金的申请准则和程序将于9月公布。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（6月28日）晚上出席CLASS的25周年庆祝晚宴，宣布CLASS和SBC联手推出这项新的补助金。

唐振辉：文坛能为我国贡献巨大文化教育及社会经济价值

唐振辉致辞时强调了文学创作的重要。他认为，一个生气勃勃的文坛能为新加坡贡献巨大的文化、教育，以及社会经济价值。“文学是一个保存和传承文化遗产的媒介，也是承载我们的知识、价值观、风俗，以及宗教与文化仪式的知识库，而它们对于身处多元文化国家的我们来说，都具有特殊意义。”

他还强调，文学是重要的教育资源，不仅丰富知识，也提升同理心，有助于人们在联系日益密切的世界里确定前进的方向。“当今的世界高度互联，但连接性有时未必能推动沟通，而文学就能做到这一点。”

CLASS也在星期五晚上的庆祝晚宴上向与会者透露，成功获得2025年度国际复制权利组织联盟（International Federation of Reproduction Rights Organisations）国际大会的主办权，会议明年会在新加坡举行。